Работодатели ограничивают работу из дома. «Это все-таки не совсем рабочее место, а скорее дополнительный полувыходной»

При найме сезонных работников из-за напряженного рабочего графика работодатель может забыть внести запись в реестр трудовых отношений, однако это сопряжено с налоговыми и трудовыми рисками, предупреждает Налогово-таможенный департамент.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.