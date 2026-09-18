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Работодатели ограничивают работу из дома. «Это все-таки не совсем рабочее место, а скорее дополнительный полувыходной»

LHV вновь ждет сотрудников в офисе каждый день. Практика удаленной работы у работодателей различается, однако во многих местах правила ужесточились.
Возвращение сотрудников в офис становится тенденцией. Работодатели пытаются установить границы, в какой мере разрешать работу из дома.
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