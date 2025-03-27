Назад 27.03.25, 11:11 Граждане первых и вторых стран, объединяйтесь! Все на выборы Мне, российскому эмигранту, очень понятны эмоции эстонской части моей русскоязычной ленты Facebook после изменения Конституции. Настроение мрачное: обида, непонимание, ощущение несправедливости. Хочется предложить не выход, но опыт.

Алексей Шишкин, журналист ДВ, гражданин России Foto: Liis Treimann

Первые выборы, в которых я участвовал – муниципальные 2011 года в Петербурге. Тогда мы, несмотря на уже ощутимое противодействие, выбрали в Мариинский дворец многих приличных людей. Я лежал в больнице после операции, параллельно дописывая курсовую о японском дизайне и думал – «кажется сегодня есть чему порадоваться». Самым важным было ощущение хотя бы некоторой субъектности.

Следующие 11 лет я участвовал, со все большей степенью обреченности, во всех выборах в РФ. Да, это была игра за столом с шулерами, но сама привычка к голосованию мне казалась принципиально важной. Последний раз я голосовал против поправок к Конституции в 2021-м, уже совсем без надежд. И до сих пор не готов согласиться с тем, что это было «создание массовки». Это было применение хотя бы той меры гражданского участия, которая еще оставалась. Хотя тогда уже другие формы протеста, конечно, виделись мне более эффективными.

После начала большой войны я решил игнорировать Россию как государство – настолько, насколько это возможно. Симпатизируя тем, кто даже на последних «президентских выборах» пробовал что-то делать, сам я не был к этому готов. Перебивало в том числе чувство брезгливости. Ну, и я очень правильный эмигрант: когда Эстония сказала «пожалуйста, не участвуйте», я не увидел весомых причин возражать.

Зато я поучаствовал в парламентских выборах, уже эстонских, настолько, насколько в них вообще может участвовать свежеприехавший гражданин РФ. Обсуждал их со всеми знакомыми, имеющих эстонское гражданство, делился программами партий и нюансами возможных политических композиций в Рийгикогу. Думаю, что с десяток голосов одной из теперь уже оппозиционных партий я принес. Итогом выборов я был удовлетворен, насколько это возможно. Дальнейшей работой созыва и правительства – не всегда, но могло быть хуже. И, весьма вероятно, еще будет. Приход к власти крайне правых популистов в 2027-м я сейчас рассматриваю как базовый сценарий, который мне не нравится, но кажется почти неизбежным.

Нас ждут муниципальные выборы, на которых, спасибо в том числе вчерашнему решению, я ожидаю протестного голосования. Почти мертвая уже партия KOOS может теперь неожиданно окрепнуть. Самые дремучие силы в рядах центристах – условная «платформа Александра Чаплыгина» – тоже получат новое дыхание. Кажется, русскоязычным жителям Эстонии, не симпатизирующим Кремлю ни в какой форме, предстоит еще более непростая битва на два фронта. С одной стороны – власти, чешущие под крупную гребенку, с другой – электорат соотечественников, в котором изменение Конституции пробуждает дремучие инстинкты «наших бьют!».

Думаю, что пришло время всем, кто был «вне политики», ею заинтересоваться. Голос каждого гражданина «первой» и «второй» стран станет теперь еще более ценным, особенно в Ида-Вирумаа. Тем же, кто остался «без голоса», стоит вести агитацию среди родных и знакомых с правильным паспортом. Помогать им в подборе разумных, близких по ценностям, а не лозунгам кандидатов. Следить, чтоб в нужный день они дошли до участка или системы электронного голосования. Смирение с собственной непредставленностью или даже возгласы в Facebook, увы, не станут разумным политическим решением.

Сделайте то, что можете, но сделайте это. Я не говорю, что этого будет достаточно для перемен в политическом ландшафте или всеэстонском общественном мнении. Но это точно поможет в укреплении в народе чувства того гражданского участия и осведомленности, которое от цвета паспорта не зависит.