Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic4,65%302,31
  • OMX Riga0,04%879,2
  • OMX Tallinn5,6%1 933,57
  • OMX Vilnius1,48%1 154,51
  • S&P 500−0,34%5 692,58
  • DOW 30−0,35%42 304,9
  • Nasdaq −0,38%17 831,29
  • FTSE 100−0,79%8 620,76
  • Nikkei 225−0,6%37 799,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • OMX Baltic4,65%302,31
  • OMX Riga0,04%879,2
  • OMX Tallinn5,6%1 933,57
  • OMX Vilnius1,48%1 154,51
  • S&P 500−0,34%5 692,58
  • DOW 30−0,35%42 304,9
  • Nasdaq −0,38%17 831,29
  • FTSE 100−0,79%8 620,76
  • Nikkei 225−0,6%37 799,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • 27.03.25, 11:11

Граждане первых и вторых стран, объединяйтесь! Все на выборы

Мне, российскому эмигранту, очень понятны эмоции эстонской части моей русскоязычной ленты Facebook после изменения Конституции. Настроение мрачное: обида, непонимание, ощущение несправедливости. Хочется предложить не выход, но опыт.
Алексей Шишкин, журналист ДВ, гражданин России
  • Алексей Шишкин, журналист ДВ, гражданин России Foto: Liis Treimann
Первые выборы, в которых я участвовал – муниципальные 2011 года в Петербурге. Тогда мы, несмотря на уже ощутимое противодействие, выбрали в Мариинский дворец многих приличных людей. Я лежал в больнице после операции, параллельно дописывая курсовую о японском дизайне и думал – «кажется сегодня есть чему порадоваться». Самым важным было ощущение хотя бы некоторой субъектности.
Следующие 11 лет я участвовал, со все большей степенью обреченности, во всех выборах в РФ. Да, это была игра за столом с шулерами, но сама привычка к голосованию мне казалась принципиально важной. Последний раз я голосовал против поправок к Конституции в 2021-м, уже совсем без надежд. И до сих пор не готов согласиться с тем, что это было «создание массовки». Это было применение хотя бы той меры гражданского участия, которая еще оставалась. Хотя тогда уже другие формы протеста, конечно, виделись мне более эффективными.
После начала большой войны я решил игнорировать Россию как государство – настолько, насколько это возможно. Симпатизируя тем, кто даже на последних «президентских выборах» пробовал что-то делать, сам я не был к этому готов. Перебивало в том числе чувство брезгливости. Ну, и я очень правильный эмигрант: когда Эстония сказала «пожалуйста, не участвуйте», я не увидел весомых причин возражать.
Зато я поучаствовал в парламентских выборах, уже эстонских, настолько, насколько в них вообще может участвовать свежеприехавший гражданин РФ. Обсуждал их со всеми знакомыми, имеющих эстонское гражданство, делился программами партий и нюансами возможных политических композиций в Рийгикогу. Думаю, что с десяток голосов одной из теперь уже оппозиционных партий я принес. Итогом выборов я был удовлетворен, насколько это возможно. Дальнейшей работой созыва и правительства – не всегда, но могло быть хуже. И, весьма вероятно, еще будет. Приход к власти крайне правых популистов в 2027-м я сейчас рассматриваю как базовый сценарий, который мне не нравится, но кажется почти неизбежным.
Нас ждут муниципальные выборы, на которых, спасибо в том числе вчерашнему решению, я ожидаю протестного голосования. Почти мертвая уже партия KOOS может теперь неожиданно окрепнуть. Самые дремучие силы в рядах центристах – условная «платформа Александра Чаплыгина» – тоже получат новое дыхание. Кажется, русскоязычным жителям Эстонии, не симпатизирующим Кремлю ни в какой форме, предстоит еще более непростая битва на два фронта. С одной стороны – власти, чешущие под крупную гребенку, с другой – электорат соотечественников, в котором изменение Конституции пробуждает дремучие инстинкты «наших бьют!».
Думаю, что пришло время всем, кто был «вне политики», ею заинтересоваться. Голос каждого гражданина «первой» и «второй» стран станет теперь еще более ценным, особенно в Ида-Вирумаа. Тем же, кто остался «без голоса», стоит вести агитацию среди родных и знакомых с правильным паспортом. Помогать им в подборе разумных, близких по ценностям, а не лозунгам кандидатов. Следить, чтоб в нужный день они дошли до участка или системы электронного голосования. Смирение с собственной непредставленностью или даже возгласы в Facebook, увы, не станут разумным политическим решением.
Сделайте то, что можете, но сделайте это. Я не говорю, что этого будет достаточно для перемен в политическом ландшафте или всеэстонском общественном мнении. Но это точно поможет в укреплении в народе чувства того гражданского участия и осведомленности, которое от цвета паспорта не зависит.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 26.03.25, 19:24
Простите, мы вам здесь не мешаем?
Сегодняшнее решение Рийгикогу является дискриминационным, некомпетентным и не исходит из интересов эстонского государства.
Новости
  • 26.03.25, 19:17
Белобровцев: хлопать и радоваться тому, что 140 тысяч человек потеряли право голоса – кощунство
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев назвал «дикой» и «кощунственной» реакцию четырех парламентских партий на принятие поправок к Конституции, лишающих граждан третьих стран и серопаспортников права голоса.
Новости
  • 26.03.25, 18:04
Кальюлайд о лишении россиян права голоса: все были «за», кроме семи жалких центристов
Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд убежден, что серопаспортников не надо было лишать права голоса, однако все равно проголосовал «за», т.к. на уступки пошли все партии. Он также утверждает, что полномасштабная война в Украине стала лишь поводом для принятия такого решения, а не причиной.
Новости
  • 26.03.25, 17:14
Конституция изменена: Рийгикогу лишил права голоса граждан третьих стран
Депутаты Рийгикогу приняли решение в ускоренном порядке изменить Конституцию и лишить права голоса граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз, на муниципальных выборах. Также права голоса лишатся и держатели «серых паспортов» – на муниципальных выборах 2025 года они проголосуют в последний раз.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 24.03.25, 13:20
Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено
2
Подсказка
  • 25.03.25, 16:47
Вместо наемных работников куча OÜ: НТД напоминает о правилах
7 контрольных вопросов: действуете ли вы как предприниматель правильно?
3
ТОП
  • 25.03.25, 08:12
ТОП дивидендов: Осиновский вывел из фирмы 25 млн, но остался без первого места
4
Mнения
  • 25.03.25, 13:53
Айн Кяпп: надо действовать, иначе впереди нас ждет настоящий кадровый кризис
5
Новости
  • 26.03.25, 11:24
Известная цементная компания сокращает штат: «Мы должны оставаться конкурентоспособными»
6
Новости
  • 25.03.25, 15:53
Финский стартап сокращает 45 сотрудников в Таллинне

Последние новости

Биржа
  • 27.03.25, 14:30
«Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia
Биржа
  • 27.03.25, 14:05
Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили
Биржа
  • 27.03.25, 12:37
Бывшего министра удивило решение Enefit Green: это шаг в обратном направлении
Биржа
  • 27.03.25, 11:26
Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи
Акции взлетели до небес
Mнения
  • 27.03.25, 11:11
Граждане первых и вторых стран, объединяйтесь! Все на выборы
Биржа
  • 27.03.25, 10:50
Harju Elekter выплатит почти 3 млн евро дивидендов
Биржа
  • 27.03.25, 10:31
Член совета LHV: по-моему, у нас не было претензий к Тоомсалу
Тоомсалу: я ухожу по двум причинам
Новости
  • 27.03.25, 09:45
Жители Эстонии стали чаще путешествовать внутри страны

Сейчас в фокусе

Схема оплаты труда в компании Eesti Metsameister дошла до суда.
Подсказка
  • 25.03.25, 16:47
Вместо наемных работников куча OÜ: НТД напоминает о правилах
7 контрольных вопросов: действуете ли вы как предприниматель правильно?
Крупный бизнесмен Йоаким Хелениус сразу после срыва одной крупной сделки достал из ящика следующий проект.
Новости
  • 26.03.25, 08:41
Хелениус после сорвавшейся сделки инвестирует в Украину
Генеральный директор Heidelberg Materials Kunda Меэлис Эйнштейн смотрит в будущее с оптимизмом.
Новости
  • 26.03.25, 11:24
Известная цементная компания сокращает штат: «Мы должны оставаться конкурентоспособными»
Председатель правления LHV Group Мадис Тоомсалу.
Новости
  • 26.03.25, 13:57
Мадис Тоомсалу покидает пост руководителя LHV
Министр внутренних дел Игорь Таро.
Новости
  • 26.03.25, 12:49
Игорь Таро: у людей не было стимула ходатайствовать об эстонском гражданстве
Олег Осиновский не раз становился победителем рейтинга ТОП дивидендов, в последний раз – с доходом от собственности свыше 11 миллионов евро. Однако на этот раз первое место занял новый игрок с значительно большей суммой.
ТОП
  • 25.03.25, 08:12
ТОП дивидендов: Осиновский вывел из фирмы 25 млн, но остался без первого места
Козы на ферме в Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.03.25, 06:00
Из навоза и растительных отходов в Кохтла-Ярве будут производить биогаз
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025