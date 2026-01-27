В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
В декабре ситуация на рынке труда Финляндии оставалась мрачной: уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет составил 10,7%. Это немного выше, чем в ноябре, и одновременно самый высокий показатель с 2009 года.
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Foto: SIPA/Scanpix
В декабре число безработных в Финляндии в возрасте 15-74 лет было на 51 000 больше, чем годом ранее. Число занятых при этом сократилось на 7000 человек. Уровень занятости среди людей в возрасте 20-64 лет снизился до 75,8%.
Слабая экономика Финляндии подрывает уверенность работников и компаний. Несмотря на то, что Банк Финляндии прогнозирует небольшой экономический рост на следующий год, на местном рынке мало кто в это верит.
