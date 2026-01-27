В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже

По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.