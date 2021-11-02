Инвестор Тоомас: буду дураком, если продам эти акции

После недели отчетов технологических компания, представленных в моем портфеле, я в очередной раз убедился, что продавать локомотивы портфеля было бы грешно. В будущем я вновь ожидаю от них роста. Самые большие сомнения, однако, вызывает Meta Platforms (бывший Facebook).

Глава и оcнователь компании Facebook Марк Цукерберг Фото: Reuters/Scanpix

В отношении Microsoft и Apple я настроен более уверенно, пусть результаты Apple в последнем квартале и не дотянули до ожиданий. Проблемы с поставками сказались на деятельности компании, из-за чего она недополучила 6 миллиардов долларов оборота. Apple предупредила и о том, что если продукция компании не успеет дойти до потребителей к Рождеству, то в конце года ситуация может усугубиться. По этой причине акции компании в пятницу были под давлением. В один момент Apple даже лишилась титула компании с самой большой капитализацией.