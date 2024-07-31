    Инвестор Тоомас: акции Microsoft, упавшие несмотря на хорошие результаты, заставляют пристегнуть ремни

    Хотя результаты Microsoft в целом превзошли ожидания аналитиков, в сегменте облачного бизнеса она немного отстала. Последующее падение акций показало, что ожидания инвестора Тоомаса были завышены.Фото: Shutterstock

    Акция Microsoft, которая является основой моего портфеля, отреагировала на небольшое отставание в финансовых результатах так болезненно, что мне приходится пристегнуть ремни безопасности – впереди серьезная встряска.

    Весной Microsoft опубликовала результаты третьего квартала текущего финансового года – финансовые годы гиганта начинаются и заканчиваются летом – и обрадовала меня, превзойдя ожидания аналитиков. Приятно удивлять финансовыми результатами у Microsoft уже в привычке, но компания каждый раз находит возможность показать результаты лучше, чем даже ожидания оптимистов.

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