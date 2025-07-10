Инвестор Тоомас: взлетевшие ракетой акции Merko на удивление дешевы
Акции Merko с октября прошлого года разогнались и взлетели почти вертикально – на целых 80%. После такого взлета можно было бы подумать, что акции стали дорогими, но в случае с Merko мне пришлось удивиться.
Я долгое время считал Nike одним из самых сильных брендов в мире. Но если присмотреться к цифрам последних кварталов, картина вырисовывается уже не такая радужная: рост, который когда-то казался неудержимым, начал замедляться.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.