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  • 10.07.25, 08:58

Инвестор Тоомас: взлетевшие ракетой акции Merko на удивление дешевы

Акции Merko с октября прошлого года разогнались и взлетели почти вертикально – на целых 80%. После такого взлета можно было бы подумать, что акции стали дорогими, но в случае с Merko мне пришлось удивиться.
Руководство Merko в этом году предупредило, что повторить рекордные результаты прошлого года будет сложно.
  • Руководство Merko в этом году предупредило, что повторить рекордные результаты прошлого года будет сложно.
  • Foto: Liis Treimann
Хотя в моем портфеле нет акций Merko и я не следил за ними слишком внимательно, в портфеле моего латвийского коллеги они, к счастью, есть, и я не остался совсем в стороне от этой гонки.
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