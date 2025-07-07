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  • 07.07.25, 11:22

Инвестор Тоомас: Nike пытается вернуть блеск своим акциям и кроссовкам

Я долгое время считал Nike одним из самых сильных брендов в мире. Но если присмотреться к цифрам последних кварталов, картина вырисовывается уже не такая радужная: рост, который когда-то казался неудержимым, начал замедляться.
Nike больше не является предпочтительным брендом для многих потребителей, поскольку конкуренция усилилась. На фото представлены выставленные на аукцион баскетбольные кроссовки Air Jordan 1, которые носил легендарный игрок Майкл Джордан в 1985 году.
  • Nike больше не является предпочтительным брендом для многих потребителей, поскольку конкуренция усилилась. На фото представлены выставленные на аукцион баскетбольные кроссовки Air Jordan 1, которые носил легендарный игрок Майкл Джордан в 1985 году.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Финансовый год 2023 был у Nike еще приличным – 51,2 миллиарда долларов оборота и 10% роста. Но в 2024 году темп спал. Год закончился с 51,4 миллиардами долларов – фактически без изменений, если не учитывать валютные курсы. Кроме того, компания решила отказаться от публикации дальнейших прогнозов.
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