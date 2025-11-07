Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,05%291,93
  • OMX Riga0,33%918,26
  • OMX Tallinn−0,09%1 910,42
  • OMX Vilnius0,35%1 263,15
  • S&P 500−1,12%6 720,32
  • DOW 30−0,84%46 912,3
  • Nasdaq −1,9%23 053,99
  • FTSE 100−0,77%9 660,41
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,64
  07.11.25, 12:42

Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise

Вместо быстрорастущей компании в моем портфеле осталась дремлющая стоимостная акция, продажу которой я уже некоторое время обдумываю.
Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн.
  • Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн.
  • Foto: Liis Treimann
Wise – одна из тех акций в моем портфеле, которые показывают доходность ниже ожидаемой и за четыре года владения не достигли поставленной цели. С учетом падения на этой неделе среднегодовая доходность Wise в моем портфеле составила 1,7%, если считать по годовому совокупному темпу роста (CAGR). За весь период я получил 681 евро прибыли с вложенных 7700 евро. Возможно, вклад в банк принес бы больший доход.
