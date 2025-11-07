Назад 07.11.25, 12:42 Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise Вместо быстрорастущей компании в моем портфеле осталась дремлющая стоимостная акция, продажу которой я уже некоторое время обдумываю.

Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн.

Foto: Liis Treimann

Wise – одна из тех акций в моем портфеле, которые показывают доходность ниже ожидаемой и за четыре года владения не достигли поставленной цели. С учетом падения на этой неделе среднегодовая доходность Wise в моем портфеле составила 1,7%, если считать по годовому совокупному темпу роста (CAGR). За весь период я получил 681 евро прибыли с вложенных 7700 евро. Возможно, вклад в банк принес бы больший доход.