Wise ищет возможность стать настоящим банком

Международный сервис денежных переводов Wise рассматривает возможность подать заявку на банковскую лицензию в Великобритании, передает The Times.
- Сооснователь и генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн.
- Foto: Liis Treimann
По данным The Times, за последние два месяца компания Wise обращалась к опытным руководителям из финансового сектора, чтобы обсудить вакансии, связанные с созданием банковского бизнеса. Планы компании находятся на начальном этапе, и официальная заявка в Банк Англии пока не подана, сообщили в издании.
