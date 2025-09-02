Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 5000,00%6 460,26
  • DOW 300,00%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,87%9 115,88
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 02.09.25, 13:58

Wise ищет возможность стать настоящим банком

Международный сервис денежных переводов Wise рассматривает возможность подать заявку на банковскую лицензию в Великобритании, передает The Times.
Сооснователь и генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн.
  • Сооснователь и генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн.
  • Foto: Liis Treimann
По данным The Times, за последние два месяца компания Wise обращалась к опытным руководителям из финансового сектора, чтобы обсудить вакансии, связанные с созданием банковского бизнеса. Планы компании находятся на начальном этапе, и официальная заявка в Банк Англии пока не подана, сообщили в издании.
