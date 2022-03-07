До недавнего времени Андрей жил в России, но второй его дом - в Болгарии, он гражданин обоих государств.Фото: Liis Treimann

Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма

Поделиться:

Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.

Дорога из Петербурга в Таллинн заняла 11 часов, из которых шесть автобус стоял на границе. В столице Эстонии он прибыл с опозданием на четыре часа. Первым вышел спокойный на вид Андрей.
До недавнего времени Андрей жил в России, но второй его дом - в Болгарии, он гражданин обоих государств. Андрей направляется в Болгарию, и дорога туда отнюдь не легка: "У меня было тридцать минут на сборы", - показывает он на серый чемодан. Он прилетел из Москвы в Петербург, где пересел на автобус, чтобы добраться до Таллинна. В субботу он должен был вылететь из Таллинна в Стамбул, а оттуда уже в Софию. В Софии ему предстоит пересесть на автобус, чтобы добраться до дома. Билет на прямой рейс из Москвы в Турцию стоил в четверг 1200 долларов. Выбранный Андреем кружной маршрут обошелся намного дешевле.
Родители и младший брат Андрея остались в России. Сестра уехала уже на второй день войны. Андрей говорит, что покинул Россию из-за выбора между армией и тюрьмой: "Мой возраст вполне армейский, была опасность, что меня заставят дать подписку, которой я обязуюсь не покидать Россию". Такие подписки уже пришлось дать некоторым его друзьям.
В тюрьме Андрей мог оказаться из-за своей политической деятельности. В России принят закон, по которому тех, кто называет войну в Украине войной (официальная формулировка: «за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России» - ред.), могут посадить на срок до 15 лет: "Я постил много информации о том, что происходит. Моя бывшая девушка и многие друзья сейчас в Украине, мы связывались по видео во время бомбежек, я хотел показать это российским друзьям – называя это войной". Андрей трижды, по его словам, участвовал в антивоенных акциях.
Андрей боялся, что если бы он остался в России, его бы ждала или армия, или тюрьма.Фото: Liis Treimann
В глубине души Андрей понимает и тех, кто поддерживает Путина. Большинство из них - люди старшего поколения, которые черпают информацию из телевизора: "Спасибо российской пропаганде! Я думаю, что у них срабатывает какой-то защитный механизм. Раз Путин сказал, значит, это верно, потому что поверить во все это (то, что происходит на самом деле - ред.) трудно. Очень трудно все это переварить. Это и в моей жизни самое трудное время".
"Я никогда не вернусь в Россию!"
Багажное отделение петербургского автобуса под завязку забито чемоданами. Люди, выходящие из автобуса, толпятся у открытого люка. Одна из пассажирок - преподаватель международной школы в Москве, которая отказывается назвать свое имя и фотографироваться. "Они найдут меня!" - говорит она. Преподавательница с сыном покинули Россию из страха.
"Они практически провоцировали нас, - говорит она о российских пограничниках. - Отвели меня в сторону, забрали телефон и залезли в мой фотоальбом. Сказали, что могут услать меня за тысячу километров. Это было самое ужасное!" Друзья-дипломаты предупреждали преподавательницу, что до приезда на погранпереход надо удалить из телефона все, что связано с политикой, удалить также следует приложение Telegram. Еще они велели сказать пограничникам, что она едет за границу по работе.
Преподавательница родом из США. Она жила в России и США попеременно 20 лет: "Я ухожу с работы, я никогда не вернусь в Россию". Сейчас она планирует остаться на какое-то время в Эстонии, а что будет дальше, пока не решено: "Может, вернемся в США".
По ее словам, покинуть Россию было не так-то просто - автобусы забиты, билетов на самолеты нет. До границы ее с сыном довезли на своей машине соседи, за что пришлось хорошо заплатить. Границу они перешли пешком, и только тогда попали на автобус до Таллинна.
Муж преподавательницы - русский, который тоже попытается покинуть Россию. "Все, что я недавно видела... Все в депрессии. Я пережила атаку 9/11, я видела катастрофы, революции, жила в одиннадцати странах. Но я никогда так себя не чувствовала", - сказала она.
11 часов от Петербурга до Таллинна
Есть среди пассажиров автобуса и российский журналист с женой – они, по собственным словам, всю последнюю неделю испытывали панику и почти не спали. "Ощущение такое, что все, что мы делали в предыдущие годы, уничтожено из-за агрессивной империалистической войны. Наступает экономический коллапс, люди уже страдают. Это можно наблюдать на очень смешных примерах: купили, например, в подарок конфеты фабрики Крупской. Продавщица сказала, что это были последние конфеты, потому что сырье закончилось. Цены тоже начали расти: купили корм для кошки, а на следующий день он стоил уже вдвое больше".
Журналист направляется дальше в Литву: "Мы живем в России, но у нас есть вид на жительство в Литве, который позволяет нам свободно путешествовать. Мы уехали из России, чтобы обезопасить себя, но рассчитываем скоро вернуться. Планируем пробыть в Литве неделю, самое большее две. Хотим переждать самое тяжелое время. У нас ведь в России пожилые родственники. В длительной перспективе мы бы хотели покинуть Россию, но не в такой спешке".
В Россию в гости, а назад никак
Эльвира приехала из Петербурга в Таллинн с двумя детьми, чтобы встретиться с мужем, который прилетел сюда из Словакии. Потом они вместе уедут домой в Словакию. "За неделю до того, как все случилось, мы поехали в Россию к родителям. Обратный рейс отменили, и мы стали искать варианты. Поначалу хотели лететь через Турцию, но билеты были только на следующую неделю. Посольство Словакии рекомендовало нам ехать через Таллинн", - рассказала Эльвира.
Тем не менее, она настроена позитивно, говоря, что ситуация в России спокойная. По словам Эльвиры, у нее ни разу не возникло опасение, что она не сумеет покинуть страну.
Фото: Liis Treimann
Для еще одной пассажирки автобуса, Екатерины, Таллинн тоже транзитный пункт по пути из России в другую европейскую страну. По ее оценке, обстановка в России сейчас спокойная, люди живут обычной жизнью, хотя и беспокоятся из-за санкций: "Людей беспокоят деньги. Те, у кого есть что-то, пытаются это сохранить, чтобы избежать повторения 1990- годов. Была бы я олигархом, тоже что-то предприняла бы, но все мое имущество умещается в этот рюкзак".
Поток из России растет
По словам главы международного отдела фирмы Lux Express Райта Реммеля, с начала войны число пассажиров из России в Таллинн и Хельсинки неуклонно росло.
В первые дни войны он не наблюдал паники, но 26 февраля поток из России увеличился. Следующий всплеск был 28 февраля, когда упал рубль. Потом поток пассажиров в некоторые дни даже уменьшался - как полагает Реммель, это было связано с тем, что перестали функционировать карточные платежи.
Если прежде, по его словам, примерно 40% пассажиров Lux Express, направлявшихся в Эстонию или Финляндию, составляли россияне, то теперь их доля выросла до 60%. "Там много жителей Эстонии и других стран, которые стремятся уехать из России", - уточнил он.
По словам главы Reisiekspert AS Свена Лыокене, стоимость билетов на поезд зависит от рынка: "Чем больше заполнен поезд, тем дороже билеты". Глава Lux Express Райт Реммель отметил, что его компания не намерена повышать цены автобусных билетов: "Зарабатывать в такое время на людской беде - это не наша бизнес-модель".
По словам главы Reisiekspert AS Свена Лыокене, из России в Европу не так много других путей, кроме как через Прибалтику и Финляндию. Он предположил, что люди, приехавшие в Эстонию, вероятно, попытаются отсюда уехать - даже в США люди пытаются попасть через Европу. «Какие еще у них есть варианты - Дубай, Катар, Турция», - говорит Лыокене. Билеты на автобусы в Эстонию и Финляндию в основном распроданы. Лыокене рекомендует всем желающим забронировать первую возможную поездку.
Фото: Liis Treimann

Пересечение границы занимает несколько часов

По словам руководителя пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Кятлин Лийва, с 24 февраля интенсивность пересечения границы со стороны России стала нарастать в среднем (в зависимости от дня недели) на 200 пересечений в обе стороны в день. Большинство въезжающих в Эстонии - граждане ЕС, которые из-за прекращения авиасообщения пересекают сухопутную границу. "На погранпереходе в Нарве мы на сегодняшний день контактировали более чем с тремя сотнями граждан Украины. Большинство из них направляются через Эстонию в другие страны Европы. Украинцев, желающих остаться в Эстонии, мы подробно инструктируем, что им делать дальше".
Пограничный контроль усилен, эстонские пограничники тщательно проверяют все въезжающие в Эстонию транспортные средства и людей. Лийва подчеркнула, что по этой причине время ожидания при пересечении границы увеличилось.
Райт Реммель из Lux Express это подтвердил, сказав, что на границе стоит пробка: "Время пересечения границы выросло в разы, пограничные процедуры усилены".

Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

Поделиться:

Михкель Нестор: война - начало новой эпохи в экономике
Подписка на облигации Coop Pank была превышена более чем в полтора раза
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Влияние санкций
Михкель Нестор: война - начало новой эпохи в экономике
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вы купили российские акции. Что теперь с ними будет?
Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!
Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!
Все новости для инвесторов
Инвестор
Инвестиционный стратег: стоит ли продавать российские акции?
События последней недели в Украине были удручающими, что по понятным причинам вызвало панику среди инвесторов. Российский фондовый рынок резко упал ещё до вступления в силу реальных экономических санкций. За первые два месяца этого года «испарилось» не менее 90% рыночной стоимости многих российских акций, и страна стремительно откатывается на пару десятилетий назад в своем экономическом развитии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
События последней недели в Украине были удручающими, что по понятным причинам вызвало панику среди инвесторов. Российский фондовый рынок резко упал ещё до вступления в силу реальных экономических санкций. За первые два месяца этого года «испарилось» не менее 90% рыночной стоимости многих российских акций, и страна стремительно откатывается на пару десятилетий назад в своем экономическом развитии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Можно ли работать, находясь на больничном?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Все мнения
Mнение
Можно ли работать, находясь на больничном?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Все мнения
Эпицентр
Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение