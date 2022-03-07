До недавнего времени Андрей жил в России, но второй его дом - в Болгарии, он гражданин обоих государств. Фото: Liis Treimann

Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма

Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.

Дорога из Петербурга в Таллинн заняла 11 часов, из которых шесть автобус стоял на границе. В столице Эстонии он прибыл с опозданием на четыре часа. Первым вышел спокойный на вид Андрей.

До недавнего времени Андрей жил в России, но второй его дом - в Болгарии, он гражданин обоих государств. Андрей направляется в Болгарию, и дорога туда отнюдь не легка: "У меня было тридцать минут на сборы", - показывает он на серый чемодан. Он прилетел из Москвы в Петербург, где пересел на автобус, чтобы добраться до Таллинна. В субботу он должен был вылететь из Таллинна в Стамбул, а оттуда уже в Софию. В Софии ему предстоит пересесть на автобус, чтобы добраться до дома. Билет на прямой рейс из Москвы в Турцию стоил в четверг 1200 долларов. Выбранный Андреем кружной маршрут обошелся намного дешевле.

Родители и младший брат Андрея остались в России. Сестра уехала уже на второй день войны. Андрей говорит, что покинул Россию из-за выбора между армией и тюрьмой: "Мой возраст вполне армейский, была опасность, что меня заставят дать подписку, которой я обязуюсь не покидать Россию". Такие подписки уже пришлось дать некоторым его друзьям.

В тюрьме Андрей мог оказаться из-за своей политической деятельности. В России принят закон, по которому тех, кто называет войну в Украине войной (официальная формулировка: «за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России» - ред.), могут посадить на срок до 15 лет: "Я постил много информации о том, что происходит. Моя бывшая девушка и многие друзья сейчас в Украине, мы связывались по видео во время бомбежек, я хотел показать это российским друзьям – называя это войной". Андрей трижды, по его словам, участвовал в антивоенных акциях.

Андрей боялся, что если бы он остался в России, его бы ждала или армия, или тюрьма. Фото: Liis Treimann

В глубине души Андрей понимает и тех, кто поддерживает Путина. Большинство из них - люди старшего поколения, которые черпают информацию из телевизора: "Спасибо российской пропаганде! Я думаю, что у них срабатывает какой-то защитный механизм. Раз Путин сказал, значит, это верно, потому что поверить во все это (то, что происходит на самом деле - ред.) трудно. Очень трудно все это переварить. Это и в моей жизни самое трудное время".

"Я никогда не вернусь в Россию!"

Багажное отделение петербургского автобуса под завязку забито чемоданами. Люди, выходящие из автобуса, толпятся у открытого люка. Одна из пассажирок - преподаватель международной школы в Москве, которая отказывается назвать свое имя и фотографироваться. "Они найдут меня!" - говорит она. Преподавательница с сыном покинули Россию из страха.

"Они практически провоцировали нас, - говорит она о российских пограничниках. - Отвели меня в сторону, забрали телефон и залезли в мой фотоальбом. Сказали, что могут услать меня за тысячу километров. Это было самое ужасное!" Друзья-дипломаты предупреждали преподавательницу, что до приезда на погранпереход надо удалить из телефона все, что связано с политикой, удалить также следует приложение Telegram. Еще они велели сказать пограничникам, что она едет за границу по работе.

Преподавательница родом из США. Она жила в России и США попеременно 20 лет: "Я ухожу с работы, я никогда не вернусь в Россию". Сейчас она планирует остаться на какое-то время в Эстонии, а что будет дальше, пока не решено: "Может, вернемся в США".

По ее словам, покинуть Россию было не так-то просто - автобусы забиты, билетов на самолеты нет. До границы ее с сыном довезли на своей машине соседи, за что пришлось хорошо заплатить. Границу они перешли пешком, и только тогда попали на автобус до Таллинна.

Муж преподавательницы - русский, который тоже попытается покинуть Россию. "Все, что я недавно видела... Все в депрессии. Я пережила атаку 9/11, я видела катастрофы, революции, жила в одиннадцати странах. Но я никогда так себя не чувствовала", - сказала она.

11 часов от Петербурга до Таллинна

Есть среди пассажиров автобуса и российский журналист с женой – они, по собственным словам, всю последнюю неделю испытывали панику и почти не спали. "Ощущение такое, что все, что мы делали в предыдущие годы, уничтожено из-за агрессивной империалистической войны. Наступает экономический коллапс, люди уже страдают. Это можно наблюдать на очень смешных примерах: купили, например, в подарок конфеты фабрики Крупской. Продавщица сказала, что это были последние конфеты, потому что сырье закончилось. Цены тоже начали расти: купили корм для кошки, а на следующий день он стоил уже вдвое больше".

Журналист направляется дальше в Литву: "Мы живем в России, но у нас есть вид на жительство в Литве, который позволяет нам свободно путешествовать. Мы уехали из России, чтобы обезопасить себя, но рассчитываем скоро вернуться. Планируем пробыть в Литве неделю, самое большее две. Хотим переждать самое тяжелое время. У нас ведь в России пожилые родственники. В длительной перспективе мы бы хотели покинуть Россию, но не в такой спешке".

В Россию в гости, а назад никак

Эльвира приехала из Петербурга в Таллинн с двумя детьми, чтобы встретиться с мужем, который прилетел сюда из Словакии. Потом они вместе уедут домой в Словакию. "За неделю до того, как все случилось, мы поехали в Россию к родителям. Обратный рейс отменили, и мы стали искать варианты. Поначалу хотели лететь через Турцию, но билеты были только на следующую неделю. Посольство Словакии рекомендовало нам ехать через Таллинн", - рассказала Эльвира.

Тем не менее, она настроена позитивно, говоря, что ситуация в России спокойная. По словам Эльвиры, у нее ни разу не возникло опасение, что она не сумеет покинуть страну.

Фото: Liis Treimann

Для еще одной пассажирки автобуса, Екатерины, Таллинн тоже транзитный пункт по пути из России в другую европейскую страну. По ее оценке, обстановка в России сейчас спокойная, люди живут обычной жизнью, хотя и беспокоятся из-за санкций: "Людей беспокоят деньги. Те, у кого есть что-то, пытаются это сохранить, чтобы избежать повторения 1990- годов. Была бы я олигархом, тоже что-то предприняла бы, но все мое имущество умещается в этот рюкзак".

Поток из России растет

По словам главы международного отдела фирмы Lux Express Райта Реммеля, с начала войны число пассажиров из России в Таллинн и Хельсинки неуклонно росло.

В первые дни войны он не наблюдал паники, но 26 февраля поток из России увеличился. Следующий всплеск был 28 февраля, когда упал рубль. Потом поток пассажиров в некоторые дни даже уменьшался - как полагает Реммель, это было связано с тем, что перестали функционировать карточные платежи.

Если прежде, по его словам, примерно 40% пассажиров Lux Express, направлявшихся в Эстонию или Финляндию, составляли россияне, то теперь их доля выросла до 60%. "Там много жителей Эстонии и других стран, которые стремятся уехать из России", - уточнил он.

По словам главы Reisiekspert AS Свена Лыокене, стоимость билетов на поезд зависит от рынка: "Чем больше заполнен поезд, тем дороже билеты". Глава Lux Express Райт Реммель отметил, что его компания не намерена повышать цены автобусных билетов: "Зарабатывать в такое время на людской беде - это не наша бизнес-модель".

По словам главы Reisiekspert AS Свена Лыокене, из России в Европу не так много других путей, кроме как через Прибалтику и Финляндию. Он предположил, что люди, приехавшие в Эстонию, вероятно, попытаются отсюда уехать - даже в США люди пытаются попасть через Европу. «Какие еще у них есть варианты - Дубай, Катар, Турция», - говорит Лыокене. Билеты на автобусы в Эстонию и Финляндию в основном распроданы. Лыокене рекомендует всем желающим забронировать первую возможную поездку.

Фото: Liis Treimann

Пересечение границы занимает несколько часов

По словам руководителя пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Кятлин Лийва, с 24 февраля интенсивность пересечения границы со стороны России стала нарастать в среднем (в зависимости от дня недели) на 200 пересечений в обе стороны в день. Большинство въезжающих в Эстонии - граждане ЕС, которые из-за прекращения авиасообщения пересекают сухопутную границу. "На погранпереходе в Нарве мы на сегодняшний день контактировали более чем с тремя сотнями граждан Украины. Большинство из них направляются через Эстонию в другие страны Европы. Украинцев, желающих остаться в Эстонии, мы подробно инструктируем, что им делать дальше".

Пограничный контроль усилен, эстонские пограничники тщательно проверяют все въезжающие в Эстонию транспортные средства и людей. Лийва подчеркнула, что по этой причине время ожидания при пересечении границы увеличилось.

Райт Реммель из Lux Express это подтвердил, сказав, что на границе стоит пробка: "Время пересечения границы выросло в разы, пограничные процедуры усилены".