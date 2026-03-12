Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,21%311,85
  • OMX Riga0,61%904,64
  • OMX Tallinn−0,09%2 085,06
  • OMX Vilnius0,17%1 355,65
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,38%10 314,38
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,63
  • 12.03.26, 13:03

Запланированное на май повышение акцизов отменяется

Правительство решило отменить запланированное на май повышение акцизов на энергоносители, чтобы смягчить влияние роста цен на ископаемое топливо, вызванное войной США и Израиля против Ирана.
Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кристен Михал.
  • Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кристен Михал.
  • Foto: Liis Treimann
«В период, когда растут неопределенность и цены, неразумно оставлять в силе решение, принятое в иных условиях», – заявил на пресс-конференции правительства премьер-министр и председатель Партии реформ Кристен Михал.
Похожие статьи

Новости
  • 10.03.26, 18:25
Правительство рассматривает отмену повышения акцизов на топливо
Премьер-министр Кристен Михал рассматривает возможность отменить запланированное на май этого года повышение акцизов на топливо.
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
При снижении рыночной цены логично ожидать от продавцов топлива столь же оперативной корректировки цен на заправках, как это было сделано при росте котировок, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Новости
  • 10.03.26, 11:49
Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
Новости
  • 09.03.26, 16:24
Нефтяной кризис подталкивает цены на бензин и дизель к 2 евро за литр
Заправки резко подняли цены
Обострение войны на Ближнем Востоке разогнало цены на нефть. Первым ударом для Эстонии стало подорожание топлива на заправках.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
4
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
5
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
6
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Последние новости

Новости
  • 12.03.26, 13:03
Запланированное на май повышение акцизов отменяется
Новости
  • 12.03.26, 12:39
Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness
Новости
  • 12.03.26, 11:52
Суд объявил о банкротстве завода E-Piim
Новости
  • 12.03.26, 10:43
Забастовка Lufthansa затронет и рейсы из Таллинна
Биржа
  • 12.03.26, 10:24
Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США
Новости
  • 12.03.26, 09:59
Экспорт Эстонии в январе вырос на 4%, импорт снизился на 2%
Биржа
  • 12.03.26, 09:53
Цена нефти вновь превысила 100 долларов
Mнения
  • 12.03.26, 08:51
Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей

Сейчас в фокусе

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

