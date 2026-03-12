Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,22%6 693,39
  • DOW 30−1,27%46 813,78
  • Nasdaq −1,63%22 345,21
  • FTSE 100−0,55%10 297
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,74
  • 12.03.26, 14:32

Государство выставляет Teede Tehnokeskus на продажу

Правительство выставляет на аукцион государственную компанию, работающую в сфере дорожного строительства и надзора.
По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, настало время выставить на продажу одно из принадлежащих государству предприятий.
  • По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, настало время выставить на продажу одно из принадлежащих государству предприятий.
  • Foto: Andras Kralla
Подготовка завершена, теперь начинается процесс продажи Teede Tehnokeskus, заявил министр инфраструктуры Кульдар Лейс на пресс-конференции правительства.
