Государство выставляет Teede Tehnokeskus на продажу

По словам министра экономики Эркки Кельдо (Партия реформ), новое правительство намерено продолжить приватизацию государственных предприятий, а также изменить ожидания собственника от предприятий, остающихся в госсобственности, передает Rus.ERR.
Государство выставило на аукцион железнодорожную компанию Operail с целью продать все направления деятельности железнодорожной компании. Operail лишилась основного источника дохода и понесла большие убытки после прекращения поставок из России.
План правительства по приватизации государственных долей в семи предприятиях может заинтересовать местных инвесторов, но иностранных инвесторов, скорее всего, отпугнет геополитическая неопределенность, считает глава Swedbank Eesti Олави Лепп.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.