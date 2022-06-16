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    Государство доплатит разработчику проблемного регистра строений

    Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.

    От сбоев в работе регистра строений страдают не только компании, связанные со строительством и недвижимостью, но и банки, и нотариусы, и местные самоуправления.Фото: Андрас Кралла
    Исправление ошибок в программном обеспечении продолжается по выходным. Разработчик новой версии регистра получил за свою работу порядка 400 000 евро, при этом государству, оказывается, придется ему еще и доплатить.

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