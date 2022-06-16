Государство доплатит разработчику проблемного регистра строений

Запуск новой версии регистра строений (Ehitusregister), работающей нынче с постоянными сбоями, фактически парализовал выдачу разрешений на строительство и использование недвижимости не только в Таллинне, но и во многих других самоуправлениях. Несмотря на это, ИТ-фирма, разработавшая обновленный регистр, получит от государства дополнительные деньги.
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