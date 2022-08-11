В непростой ситуации из-за роста цен оказались, например, пекарни, расходы которых на электричество традиционно высоки. Фото: Pagaripomm

Эпицентр

Олеся Лагашина

11 августа 2022 в 10:49

«Страшно осознавать, что мы не можем ничего накопить»

Малые предприниматели ломают голову над большими счетами.

Июльский счет за электричество неприятно удивил не только частных потребителей. Малые предприниматели обеспокоены ростом цен ничуть не меньше. Пока они лишь вынужденно сокращают расходы, но многие из них прямо говорят: если так будет продолжаться, зимой придется закрыться. Кому-то временно, а кому-то и навсегда.

Сферу общепита лихорадит: один кризис за другим изрядно потрепал предприятия, а возможностей сократить расходы осталось не так много.

«Конечно, мы чувствуем влияние подорожания электричества. Это основное, что сейчас тревожит весь малый и средний бизнес, а тем более, сферу общепита», – говорит Олеся Игнатьева, владелица популярных в Нарве кафе «Bro» и «Бублик».

«Весь наш бизнес выстроен вокруг коммунальных услуг, на нас это отражается в первую очередь», – продолжает она.

Счета за электричество с начала года выросли раза в полтора, говорит Игнатьева. Июльский счет оказался еще более тревожным, а возможности повлиять на выбор энергетического пакета у фирмы практически нет, поскольку она лишь арендует помещения. Прогнозы при этом не лучшие.

«Пока мы немножко выкарабкались за счет того, что все-таки начался сезон, но раньше мы летом могли накопить хоть какую-то подушку безопасности, которая позволяла потом продержаться даже очень суровой зимой. А сейчас из-за всеобщего подорожания мы едва сводим концы с концами. Очень страшно осознавать, что мы не можем ничего накопить», – признается она.

Чеки не радуют

В палдиской таверне Peetri Toll счета за электричество выросли в два-три раза.

«Безусловно, подорожание было ощутимым. У нас был фиксированный пакет, поэтому поначалу мы не так сильно это почувствовали, но сейчас мы уже вынуждены повышать цены – разумеется, не в два раза, но процентов на 15%», – говорит совладелица таверны Елена Малютина. Это, однако, не спасает, и если раньше по окончании туристического сезона удавалось делать какие-то инвестиции, то в этом году ни о чем подобном речь не идет.

Клиентов стало меньше, и они стали более экономны, предпочитая отказываться от излишеств – десерта или напитков. Это немедленно отразилось и на средней сумме чека, и на общей выручке фирмы.

Тот же тренд отмечает и Олеся Игнатьева из Нарвы. «Это сразу стало заметно. Судя по чекам, люди стали меньше есть в ресторанах и кафе, они стали проводить время за коктейлем, чаем-кофе – чеки минимальные, – констатирует владелица «Бублика». – Люди по-прежнему хотят куда-то выйти, снять стресс, пообщаться, но уже не могут позволить себе большего».

Часики тикают

Включили режим экономии не только клиенты, но и сами предприниматели, однако сократить расходы в сфере общепита практически невозможно: как горько замечает Игнатьева, нельзя отключить свет гостям или выключить чайники.

«Если это перестанет быть рентабельным, и мы не сумеем выйти в ноль и продержать людей в зимний период, финал один: надо будет закрываться, потому что влезать в долги и не платить людям зарплату – это не вариант», – говорит владелица нарвских кафе.

Пока что два ее кафе прилагают все усилия, чтобы закрыть летний сезон хотя бы в ноль. Для этого им пришлось обойтись меньшим количеством работников. Сейчас их работает всего двенадцать – это минимальный коллектив, хотя обычно летом их занято намного больше. «В этот сезон мы просто не смогли себе этого позволить», – признается Игнатьева.

Решения в фирме предпринимательница собирается принимать по мере поступления проблем. «У нас уже который год проблемный – сначала был коронавирус, потом подорожание, – напоминает она. – У нас уже страха как такового нет, самый черный сценарий мы к себе уже примеряли».

У нас уже страха как такового нет, самый черный сценарий мы к себе уже примеряли. Олеся Игнатьева владелица кафе «Bro» и «Бублик»

Пытаются экономить, но не верят, что это спасет

Пока предприятия общепита применяют щадящие методы сокращения расходов, пытаясь сэкономить за счет меню или часов работы. По этому пути уже пошла Peetri Toll, изменения графика не исключают и в нарвских кафе, но есть опасения, что это не спасет.

Предпринимательницы в один голос говорят, что без поддержки государства пережить низкий сезон будет сложно. «Мы очень надеемся, что государство все-таки примет какие-то меры поддержки малого и среднего бизнеса. Все понимают, что полоса инфляции будет затяжная, и не испытывают никаких иллюзий, – говорит Олеся Игнатьева. – Мы ждем какой-то компенсации стоимости коммунальных услуг, с остальным сами справимся. Мы не можем поднять цены, потому что понимаем, что люди не смогут платить больше, они в таком же тяжелом положении, как и бизнес. Поднимем цены – потеряем гостей, а если мы их потеряем, то закроемся».

Мы очень надеемся, что государство все-таки примет какие-то меры поддержки малого и среднего бизнеса. Все понимают, что полоса инфляции будет затяжная. Олеся Игнатьева владелица кафе «Bro» и «Бублик»

О закрытии на зиму, если бизнес в какой-то момент окажется нерентабельным, подумывают и в палдиской таверне, надежды которой на зимний сезон связаны с крупными заказами: если летом фирма ориентирована на туристов, то зимой спасает только питание работников, занятых в каких-то больших строительных проектах.

«Поддержку малому бизнесу следует оказывать. Если наше маленькое предприятие закроется, государству будет намного дороже содержать людей, которые пойдут на биржу, чем выплатить нам одноразовое пособие», – считает Елена Малютина.

Со своими коллегами не согласен руководитель нарвского Alex Kohvik Александр Лушин: «Я стараюсь не зависеть от политики, поэтому рассчитываю, в первую очередь, на свои силы», – говорит он. В его фирме работает семь человек, и подорожание электроэнергии они, разумеется, тоже на себе ощутили: с февраля счет вырос на 50-60%.

«Именно этот факт дает понять, что необходимо повышать оборот фирмы для того, чтобы компенсировать увеличенные затраты. Таким образом нам удается справиться с более высокими ценами, – говорит он. – У меня нет полномочий выбирать поставщика электроэнергии, поскольку это решает Vaba Lava. Понимая, что осенью последует подорожание, мы намерены брать на себя больший объем работы, а значит обслуживать больше различных мероприятий».

Цены кафе пока повышать не планирует, как и сокращать расходы. По мнению Лушина, последнее неизбежно влечет за собой ухудшение качества, поэтому предприниматель делает ставку на увеличение доходов.

Владелица фирмы Ирина Оя уверена, что если мер со стороны правительства окажется недостаточно, то 90% малых предприятий закроются. Фото: Porgandipomm

У пекарен началась несладкая жизнь

В непростой ситуации оказались и пекарни, расходы которых на электричество традиционно высоки. Для совсем еще юной таллиннской фирмы Porgandipomm, существующей чуть более двух лет, подорожание электроэнергии означало не только увеличение счета в три раза. Взлетели и закупочные цены сырья.

«Если взять муку, то подорожание в сравнении с прошлым июлем составило 78%, – констатирует владелица пекарни, начинающий предприниматель Ирина Оя. – Сейчас же все на электричестве, фермеры не мелют муку вручную, зерно нужно хранить в хороших условиях, а это, опять-таки, использование электричества для поддержания нужной температуры и борьбы с сыростью. Конечно, кто-то работает на дизеле, но и он не дешевеет».

Предпринимателю, который работает в одиночку, сложно выделить время себе на сон и обед, не говоря уже о том, чтобы постоянно анализировать все скачки цен и политические решения. Ирина Оя владелица пекарни Porgandipomm

По трудовому договору в ее микрофирме, оборот которой составил за последний триместр 5000-6000 евро, работает всего один человек – это помощник Ирины с ограниченной трудоспособностью. При этом всю основную нагрузку по производству несет она сама. По ее словам, сначала она пыталась следить за стоимостью энергии, но предпринимателю, который работает в одиночку, сложно выделить время себе на сон и обед, не говоря уже о том, чтобы постоянно анализировать все скачки цен и политические решения.

3 В три раза вырос счет за коммунальные услуги пекарни Porgandipomm по сравнению с прошлым годом.

Прогнозировать объем продаж даже в перспективе месяца для микрофирмы достаточно сложно. «Самый большой счет за энергию я получила за декабрь прошлого года, когда у нас была выпечка традиционных пипаркооков. Тогда заработала денег только Eesti Energia, а я опять была вынуждена брать в долг, – вспоминает Ирина. – Здание старое, и система отопления отсутствует, зимой приходилось работать в термобелье и отапливать с помощью воздушного насоса, но это не сильно помогало, все равно внутри помещения было +10, сами понимаете, что на такие условия труда согласится только владелец. Когда работала печка, отключали обогрев. Раньше счет за потребление такого же количества составлял 65 евро, теперь это 185, не считая налога».

Как арендатор Ирина не имеет возможности поменять пакет электроэнергии. Она обращалась к администратору дома, но там ей ответили, что у владельца биржевой пакет, и фиксировать нет смысла, поскольку в какой-то момент пользователи начнут за него переплачивать. «Только когда этот момент наступит, никто не знает», – иронизирует предпринимательница.

Зимой приходилось работать в термобелье и отапливать с помощью воздушного насоса, но это не сильно помогало. Ирина Оя владелица пекарни Porgandipomm

В первом полугодии фирма уже дважды повышала цены, следующее подорожание запланировано на сентябрь. Лояльных клиентов это не отпугнуло, но некоторые перешли на масс-маркет.

«Для частного потребителя повышение цен сразу не заметно, большие продуктовые сети магазинов имеют свои склады и продают по старым ценам еще долго. Для меня все начало дорожать еще в январе, – говорит Ирина Оя. – Каждую неделю меняется цена на все: сливочное масло, подсолнечное, муку, сахар, шоколад. Некоторые поставщики с апреля перестали извещать об очередном повышении, прислав письмо, где сослались на форс-мажор».

Заработала денег только Eesti Energia, а я опять была вынуждена брать в долг. Ирина Оя владелица Porgandipomm

Расходы пекарня максимально сократила еще прошлой зимой и уже готовится к следующей: «Клиент подарил мне два инфракрасных обогревателя, которые должны потреблять меньше энергии и греют не все помещение, а именно то место, где работает человек. Это позволит не мерзнуть и экономить», – рассчитывает предпринимательница.

Она уверена, что если мер со стороны правительства окажется недостаточно, то 90% малых предприятий закроются. «Люди встанут на учет в Кассе по безработице и будут получать компенсации, – прогнозирует она. – Энергетические концерны не бедствуют, а получают огромную прибыль. А такой нано-микропредприниматель исправно платит по счетам и пополняет государственную казну, но почему-то не интересен никому».

Красота требует жертв: салон опасается, что придется повысить цены

Цены на напряжение в розетках заставили напрячься даже салоны красоты. «Естественно, мы чувствуем подорожание электричества: у нас каждая работница использует четыре-пять электроприборов», – говорит владелица таллиннского Nail Studio OÜ Эвелин Наруск, в фирме которой работает один человек, а остальные рабочие места сдаются арендаторам.

«Очевидно, что осень-зима принесут значительное повышение цен, причем не только на электричество, а вообще во всех сферах жизни. Сейчас мы пытаемся накопить денежные средства на зимние месяцы, сокращаем расходы – насколько это разумно. До бесконечности делать это невозможно, поэтому, видимо, мы будем вынуждены в какой-то степени повысить цены», – продолжает она.

По ее словам, пока никто реально не отказался от услуг из-за этого: даже в худшие коронавирусные месяцы женщины делали маникюр и педикюр и продолжают посещать салоны красоты и сейчас.

Однако клиентки уже намекали на то, что и их кошелек не бездонный. «Если откажутся лишь некоторые клиенты, то причин для беспокойства нет, но, если отказ станет массовым, тогда, конечно, нам будет о чем задуматься», – говорит Эвелин Наруск.

«Нам, как и всем, необходимо оплачивать аренду, коммунальные услуги, часть материалов и т.д. Если денег будет недостаточно, мы просто не покроем расходы. Справимся ли мы с подорожанием, покажет зима. Но мы очень надеемся, что справимся».