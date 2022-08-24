Фото: Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Press Wire

Эпицентр

Екатерина Мереминская

24 августа 2022 в 7:22

Полгода войны: как изменилась экономика и жизнь

24 августа – День независимости Украины и одновременно полгода с начала российского вторжения. Страшнее всего война сказалась на самой Украине, но экономически она ударила и по многим другим странам.

Военные потери. Полгода назад Россия напала на Украину, атаковав ракетами сразу несколько крупных городов, включая Киев. За это время российская армия потеряла 45 700 солдат, как утверждает Генштаб ВСУ. Минобороны России в последний раз публиковал свои оценки украинских потерь в апреле – 23 367 человек.

Эти числа пока невозможно проверить. Но у войны есть и другие, более верифицируемые итоги – разрушенные города, пошатнувшиеся экономики, взлетевшие цены.

Война, остающаяся в пределах Украины, экономически затронула другие страны.

Введенные санкции сказались на поставках удобрений и угля. На очереди – нефть и нефтепродукты. В ответ Россия развязала газовую войну, сократив поставки газа по «Северному потоку» (под предлогом технических причин). Газ, а также удобрения из него, значительно подорожали.

Продолжило дорожать и электроэнергия, рост цены которой по цепочке отразится на цене каждого продукта и услуги.

Украинская экономика полностью зависит от внешних вливаний. Одна из крупнейших компаний, «Нафтогаз», допустила технический дефолт в июле (причем деньги на выплаты на счетах компании были, но правительство не разрешило их заплатить). Агентство Fitch понизило рейтинг кредитоспособности Украины до самого низкого уровня перед дефолтом («С»). Дефолта государству пока удалось избежать, поскольку инвесторы дали Украине право на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 г. (отсрочка дана на 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд).

На оборону и безопасность с февраля Украина потратила более 420 млрд гривен (около 11,4 млрд долларов), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это более 40% расходов украинского бюджета. 70% военных расходов идет на зарплату военным, остальное – на покупку и ремонт военной техники.

Разрушенные системы теплоснабжения могут не успеть восстановить к зиме. Готовность Украины к отопительному сезону составляет около 70%, по словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

По данным Мининфраструктуры, пострадало 327 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения: 316 котельных (304 повреждены и 12 разрушены), 10 ТЭЦ (6 повреждено и 4 разрушено) и ТЭС. Пока восстановлено 158 из них.

В перспективе Украине необходимо найти более 750 млрд долларов – общая сумма за 10 лет до 2032 года.