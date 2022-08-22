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22 августа 2022 в 13:45 Поделиться:









Осенью продукты питания ждет очередной рост цен. Потребители уже меняют привычки

Потребители стали более консервативными: импульсивные покупки совершаются реже и люди все чаще смотрят в сторону товаров по компании. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Представители отечественных торговых сетей отмечают изменения в потребительском поведении. При этом осенью можно ожидать дополнительного роста цен на продовольствие, пишет Ärileht.

Глава по закупкам Maxima Eesti Мартинас Пикелис рассказал, что больше выросли цены на сухие ингредиенты, кофе, подсолнечное масло, свежее мясо, молоко и все те продукты, которые используются в качестве сырья или для которых добавленная стоимость невелика.

«Однако больше нет категории продуктов питания, которая не подорожала бы в течение последнего года. Как говорят многие экономические аналитики, рост цен продолжится и в ближайшие месяцы, поскольку продолжают расти цены на топливо, электроэнергию, газ, зерно, молоко и другое сырье», – сказал он.

По словам Пикелиса, сейчас сложно предсказать, насколько подорожают определенные продукты питания, но есть определенные тенденции:

«Поскольку цены на сырое молоко продолжают расти, в какой-то момент подорожает и стоимость молочных продуктов. Особенно это касается молочных продуктов с более высоким содержанием жира, таких как масло, различные виды сливок и так далее».

Он добавил, что в ближайшие месяцы стоит также ждать роста цен на сахар и сахаросодержащую продукцию, поскольку на рынке сырья сейчас наблюдается некоторая турбулентность. Хорошая новость, по словам Пикелиса, заключается в том, что стоимость свежего мяса в Европе стабилизировалась – в какой-то степени могут подорожать только говядина и переработанное мясо.

Руководитель по коммуникациям Coop Мартин Мийдо отмечает, что если компаниям никак не компенсируют рост цен на электроэнергию, то это также отразится на конечной стоимости продукции.

Покупатели изменили свое поведение

Мийдо подчеркивает, что по понятным причинам потребители стали более консервативными: импульсивные покупки совершаются реже и люди все чаще смотрят в сторону товаров по компании.

«Это означает, что потребители предпочитают более дешевые альтернативы дорогих продуктов. Кроме того, в корзинах выросло количество товаров по компании, что также может быть связано с более дешевой ценой», – сказал он.

С Мийдо согласен и менеджер по закупкам Rimi Eesti Талис Раак. Он рассказывает, что люди стали покупать меньше, и больше контролировать то, что они кидают в свою корзину.

Хорошим примером является красная рыба: «Красная рыба, которая была основным продуктом питания многих семей, была исключена из покупательской корзины и заменена, например, мясом. Выросли и цены на фрукты, в связи с чем люди стали меньше покупать их».