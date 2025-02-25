А как же кладовка? Жители дома подали в суд на застройщика, принадлежащего Тартускому КСО

Жители дома, который строила дочерняя компания Тарутского кредитно-сберегательного общества, подали в суд на застройщика, утверждая, что тот не построил обещанные складские помещения.
- Жилье продает строительная компания Eesti Ühistumajade, принадлежащая Тартускому кредитно-сберегательному обществу, большинство домовладельцев подали на компанию в суд. Foto: Jassu Hertsmann
Недавно Äripäev сообщал, что люди, купившие жилье в рядном доме, построенном дочерней фирмой Тартуского КСО, столкнулись с десятками дефектов, которые за несколько лет так и не были исправлены застройщиком Eesti Ühistumajad. Оказалось, что это не единственный дом, жители которого сообщают о проблемах. Как минимум десять человек, купивших жилье еще в одном из проектов, уже подали в суд.
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Жители рядного дома, построенного дочерней компанией Тартуского кредитно-сберегательного общества, столкнулись с десятками дефектов, которые застройщик за несколько лет так и не устранил.
Долгожданная поправка к закону о кредитно-сберегательных обществах должна была передать более крупные из них под надзор Финансовой инспекции. Однако планку планируют поднять настолько высоко, что под надзор не попадет ни одно из существующих КСО.
Перевод крупных кредитно-сберегательных кооперативов, кружащих головы вкладчикам высокими процентами, под надзор Финансовой инспекции может занять еще много времени.
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