Назад 25.02.25, 14:43 А как же кладовка? Жители дома подали в суд на застройщика, принадлежащего Тартускому КСО Жители дома, который строила дочерняя компания Тарутского кредитно-сберегательного общества, подали в суд на застройщика, утверждая, что тот не построил обещанные складские помещения.

Жилье продает строительная компания Eesti Ühistumajade, принадлежащая Тартускому кредитно-сберегательному обществу, большинство домовладельцев подали на компанию в суд. Foto: Jassu Hertsmann

Недавно Äripäev сообщал, что люди, купившие жилье в рядном доме, построенном дочерней фирмой Тартуского КСО, столкнулись с десятками дефектов, которые за несколько лет так и не были исправлены застройщиком Eesti Ühistumajad. Оказалось, что это не единственный дом, жители которого сообщают о проблемах. Как минимум десять человек, купивших жилье еще в одном из проектов, уже подали в суд.