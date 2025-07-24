Назад 24.07.25, 07:00 Вместо заморского принца - сертификаты: эстонских бизнесменов подстерегают сомнительные партнеры

Компаниям из Эстонии делают заманчивые, но странные предложения. Скорее всего, это мошенничество.

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Предприниматель Константин Кекишев, руководитель и совладелец компании Shokobox OÜ, внезапно стал получать заманчивые предложения от потенциальных покупателей из дальних стран, но вскоре заподозрил неладное. Журналистка ДВ последовала за ним – и чуть не продала в Гамбию несуществующее печенье на 700 000 с лишним евро.

Грузите конфеты контейнерами

«У нас было два случая за последнее время», – рассказывает Кекишев. Получив от незнакомца письмо с запросом информации о том, какую продукцию Shokobox сможет экспортировать в Индонезию, он удивился. «Для большинства, наверное, в Эстонии Индонезия – это что-то непонятное и далекое. Мы можем, конечно, прочитать, что это достаточно большая страна с большим количеством населения, но как они там живут и чем, мы не знаем особо», – говорит он.

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Письмо отправила компания PT Jalan Terbaik, у которой есть сайт , домен которого совпадает с почтой отправителя. «Мы видим, что реально компания занимается оптовой торговлей. И они говорят: мы хотим такие-то конфеты», – продолжает Кекишев. Его собственная компания как раз выполняет функции посредника между покупателями и эстонскими фабриками, сама она ничего не производит. «Мы знаем, где можем эти конфеты для них заказать, согласовываем это, показываем фотографии, детали, даем цену. Они буквально на следующий день говорят, что все хорошо, нам все подходит. Давайте заключим с вами контракт», – говорит предприниматель, поясняя, что обычно так быстро переговоры не идут и это само по себе уже выглядело странно. Параллельно почти по такой же схеме развивалось его общение с другой компанией – из Гамбии. «Там у них некий союз, в котором более десяти стран из региона Западной Африки (имеется в виду Ecowas – Экономическое сообщество западноафриканских государств, включающее 15 стран – прим. ДВ), в целом достаточно крупных по населению. Они выбрали на нашем сайте с десяток продуктов. Сказали, что им эти продукты нужны в качестве подарков. Говорят: дайте нам цены. Мы спрашиваем: какое количество? Потому цена может меняться в зависимости от этого. Но нам не отвечают, и мы даем стандартные цены какие-то. На завтра нам говорят, что берут каждой позиции по целому контейнеру! Это крайне нетипично для нашей сферы. Еще понятно, если продукция идет в супермаркеты, там нужны объемы, но когда мы говорим про подарочные изделия, представить, что они там смогут быстро раздать 10 позиций по контейнеру каждой, очень сложно», – рассказывает Кекишев. «На завтра нам говорят, что берут каждой позиции по целому контейнеру!» В итоге контракт получился более чем на миллион евро. Помимо скорости и объемов вскоре появился и третий настораживающий фактор. Горячие новости 21.07.25, 08:35 Крупные бизнесмены перед повышением налогов сняли в два раза больше дивидендов 19.07.25, 10:21 Эстонский производитель дронов ищет покупателей по всей Европе «К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери» 22.07.25, 08:21 В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Заплати и привози

Уже на следующем этапе обе компании сообщили, что для ввоза продукции в их страны нужны сертификаты определенного вида. «Мы не слышали про такое, говорим индонезийцам, как его получить? И нам тут же дают контакты двух агентств из Индонезии, которые занимаются этими сертификатами. Нам буквально в течение дня отвечают, что стоимость – от 5 до 6 тысяч фунтов стерлингов почему-то», – рассказывает Кекишев.

Перспектива заплатить такую сумму, не имея никаких гарантий, предпринимателя насторожила. «Нет никакой уверенности, что эта индонезийская компания вообще что-то купит. Но, тем не менее, продолжаю общаться, говорю, мы сертификатом займемся, но давайте какой-то контракт, что ли, подпишем с вами. И они присылают как будто склеенный в фотошопе документ, логотип странный такой», – говорит он.

«Я уже на 90% уверен был, что это мошенничество», – признает предприниматель. Платить рекомендованным фирмам он не стал, нашел в интернете сертификат, похожий на нужный, отправил его, но получил отказ. На этом общение прекратилось.

С Гамбией вышло не лучше. Контрагент, представившийся сотрудником тендерного комитета Ecowas, перевел диалог на другого специалиста, который в итоге тоже попросил у эстонского бизнесмена денег. «Представитель говорит, “я отдаю инвойс в комиссию по тендерам”, они подтверждают, что мы им подходим и скоро будет конкурс, подключают еще трех действующих лиц… хотя, может быть, за этим всем был один человек и три разных мейла», – рассуждает Кекишев.

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Затем его поздравляют с тем, что компания выиграла конкурс. А дальше надо зарегистрироваться в системе как иностранному поставщику. Кекишеву дали контакт юриста, который должен был зарегистрировать его фирму. «Плата юриста – 125 евро и плюс 500 евро еще куда-то нужно отдать. Итого, 620 евро – значительно меньше, чем в Индонезии. Но там юрист вообще дал счет частного лица, а не компании, чтобы перевести оплату», – подсчитывает бизнесмен.

Никому из них Константин платить не стал.

Cookie Estonia заходит на внешние рынки

Журналистка ДВ решила попробовать пройти тот же путь. От лица вымышленной Cookie Estonia она сама обратилась в указанные компании, сказав, что ей стало известно о потенциальных заморских покупателях. И, на удивление, почти продала в Гамбию на 725 980 евро несуществующие печенья и пирожные, список которых, как и бланк выдуманной организации, помог сгенерировать чат-бот!

Итак, мы убедились, что африканская компания готова купить гигантские партии товара у незнакомого поставщика из далекой страны, просто спустя пару писем. Они даже не заказали образцы, и их не смутило, что у компании, которую придумали в ДВ, нет ни сайта, ни регистрационного номера. Правда, переписка шла долго – три недели. И еще не дошла до стадии, когда нам предложат услуги юриста. Напротив, на прямой вопрос – понадобятся ли дополнительные сертификации или другие документы для импорта в Гамбию, «представитель» тендерного комитета Ecowas Демба Камара Камара ответил, что ничего такого не нужно. «Вы будете поставщиком, уже одобренным комитетом», – сообщил он.

В то же время, если проверить саму организацию, то оказывается, что фонда Ecowas Pool Fund Project, не существует. Зато упоминания о нем встречаются на сайте scamsurvivors, причем еще от 2016 года – участник форума интересуется, не мошенники ли это. И получает ответ – скорее всего, мошенники.

В отличие от африканской компании, индонезийская у журналистки ДВ покупать сходу ничего не стала, сертификатов за 5000 фунтов стерлингов у нас тоже никто не попросил. Зато представитель фирмы постарался убедить нас, что ей можно доверять: «PT JALAN TERBAIK – частная компания, базирующаяся в Индонезии, Брунее и Камбодже. Наша специализация и успех основаны на организации поставок уникальной продукции, которой нет у других дистрибьюторов продуктов питания. Рад сообщить вам, что моя компания работает в сфере продуктов питания уже ровно 18 лет».

Представитель компании, подписавшийся как Кумар Далип, сообщил нам, что PT JALAN TERBAIK работает на рынке пищевой промышленности с переработчиками, оптовыми и розничными продавцами, а также компаниями, которые занимаются продуктами питания, включая спортивные и оздоровительные компании и компании, занимающиеся терапевтическими препаратами.

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«Мы работаем со всеми видами готовой продукции в зависимости от спроса. Обычно мы принимаем заказы четыре раза в год с интервалом в три месяца. Именно в этот период наши клиенты размещают заказы и ждут доставки, поскольку мы не храним эту продукцию на складе», – пояснил Кумар Далип, добавив, что фирма осуществляет поставки в пяти регионах, включая Бали, Западную Яву, Центральную Яву, Раджу, Джакарту и Семаранг.

При этом он попросил прислать каталог продукции Cookies Estonia вместе с ценой на условиях CIF (тип договора, при котором продавец несет все расходы по доставке товара в порт назначения, включая фрахт и страхование – прим. ДВ) с доставкой в порт Танджунг-Приок в Джакарте.

Высылать в Индонезию каталог продукции ДВ, на всякий случай, не стали, посколькукомпании, зарегистрированной именно под названием PT JALAN TERBAIK, не обнаружили: на сайте , использующем данные индонезийского регистра, есть две компании с похожим, но не полностью совпадающим названием (само это сочетание означает “лучший путь” или “лучший способ”. - прим. ред.). На бланке JALAN TERBAIK, присланном эстонскому бизнесмену, указан адрес, по которому журналистке удалось разглядеть только частный дом и пальмы, но явно не офис компании, работающей в нескольких странах. Упоминаний компании, помимо ее собственного сайта, созданного несмотря на якобы почти двадцатилетнюю историю лишь в 2024 году, практически не встречается, ее профиль в Фейсбуке тоже пуст. Как, впрочем, и наши склады с печеньками.

Руководствоваться здравым смыслом

«Конечно, это разводка – ну какая плата юристам заранее? О чем это вообще?» – комментирует Владислав Редько, владелец поставщика систем видеонаблюдения Expresstime, которому приходилось работать в том числе с африканскими клиентами. По его словам, он и сам когда-то сталкивался с подобными предложениями. «Самые большие по деньгам запросы, которые к нам на фирму приходят, они приходят из Африки. Но мы уже на них не обращаем внимания, потому что это всегда обман и трата времени», – замечает он. По его словам, если люди действительно заинтересованы, то в случае крупных заказов представители партнерской компании сами приезжают в Эстонию. «Мы поставляли крупный заказ в Нигерию, так закупщик компании приехал в Таллинн», – вспоминает предприниматель.

Выманить деньги за сертификацию, по его словам, – не единственный способ у заморских мошенников. «Мы как-то отправили прайс-оффер на 28 тысяч евро в Уганду. И такой ответ приходит, я это письмо до сих пор храню: бумажный конверт, а там чеки канадского банка. У нас банковские чеки не акцептируются, с 2016-го, что ли, года. Мы пишем, что ими оплатить невозможно. Нам в ответ: “вы меня подводите”, “я их не могу аннулировать, я потратил деньги” и угрозы разные», – вспоминает Редько.

Был, по его словам, и другой случай, когда его компания отправила реквизиты и ждала оплату, но ничего не приходило. «И тут нам пишут, что все оплатили и ждут товар. И показывают переписку, что якобы мы после письма с реквизитами отправили еще одно “не переводите по этим реквизитам, вот вам правильные” и там какой-то счет компании с названием как у нас, но в банке в Португалии», – рассказывает он.

Конечно, не всегда речь идет о мошенничестве, и покупатели из стран, не входящих в ЕС, а иногда и внутри него, действительно могут потребовать пройти сертификацию товаров. «Как в таких случаях отделить добросовестные компании от мошенников? Руководствоваться здравым смыслом», – комментируетКсения Кравченко, партнер, руководитель практики международного частного права бюро Widen Legal Eesti.

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Она обращает внимание на то, что есть международные сертификаты, получить которые эстонские компании могут в Эстонии. «Практика состоит в том, что у вас могут попросить сертификат из вашей страны происхождения – что вы существующая компания и у вас поданы годовые отчеты», – говорит Кравченко. Теоретически такой же документ можно было бы запросить у аналогов коммерческого регистра в Гамбии и Индонезии или любой другой стране.

Если же нужно сертифицировать именно товар, то это не дело юристов. «Если это продукт питания, тогда вы должны заниматься сертификацией товара, как правило, прислать сначала партию на испытание. В каждой стране есть какие-то структуры, которые занимаются сертификацией. И это не юридическая контора, а, например, институт сертификации, какое-то государственное заведение или аккредитованное при нем, – объясняет юрист. – Для выхода на внешний рынок может потребоваться дополнительная документация. И логично было бы для обеспечения своих прав связываться с официальными органами, которые этой сертификацией и дополнительной документацией занимаются».

«Когда мы сейчас в Эстонии слышим о частых случаях мошенничества по телефону, кажется, что у жертв просто нет времени, чтоб опомниться и здраво оценить ситуацию. Позвонили, наговорили за 5-10 минут – все, вы без денег. Но здесь просто 2-3 недели идет общение, выстраивается какая-то схема, вам один напишет, второй напишет, какие-то заявки, какие-то контракты, договоры…», – удивляется Константин, который предпочел никакой платной сертификацией в Африке и Индонезии не заморачиваться.