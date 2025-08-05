Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%295,63
  • OMX Riga0,37%911,36
  • OMX Tallinn−0,02%2 033,66
  • OMX Vilnius0,07%1 204,33
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,27%9 152,82
  • Nikkei 2250,64%40 549,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,42
  • OMX Baltic−0,18%295,63
  • OMX Riga0,37%911,36
  • OMX Tallinn−0,02%2 033,66
  • OMX Vilnius0,07%1 204,33
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,27%9 152,82
  • Nikkei 2250,64%40 549,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,42
  • 05.08.25, 08:54

Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении

Эстонские мелкие акционеры выиграли в суде против корпорации Telia много лет назад, но многие до сих пор не знают о победе и о том, что у них есть право получить деньги от телекоммуникационной компании.
Опоздал на десять лет. Энно Зиммер хочет получить от Telia свои деньги.
Все началось 15 лет назад, когда Эстония решила продать Eesti Telekom. Вместе с этим мелкие акционеры должны были продать свои акции крупному владельцу TeliaSonera.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 13.06.25, 15:51
«Извините, но это полная чушь!» В случае поглощения розничному инвестору необходима эффективная поддержка
Случай с Enefit Green, вероятно, станет образцовым
Судебная практика в Эстонии в случае принудительного выкупа акций нуждается в более эффективной организации. Пример можно найти в Скандинавии, пишет партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
Новости
  • 10.02.25, 14:01
Государство возложило на Telia новые обязательства
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) постановил, что в регионах с низкой конкуренцией Telia обязана будет предоставлять конкурентам доступ к своей оптоволоконной интернет-сети.
Новости
  • 23.01.25, 15:59
Ляэнеметс – о ситуации с Telia: эстонцы – не крестьяне, которые должны платить дань какой-либо иностранной компании
Добавлен комментарий Telia
Односторонний перевод потребителей на более дорогие пакеты, по мнению лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, требует более активного вмешательства со стороны защиты прав потребителей.
Новости
  • 29.01.25, 13:40
Глава Telia обвинил в клевете конкурентов, политиков и СМИ
По словам генерального директора Telia Хольгера Хальянда, компания хотела сделать лучше, переведя клиентов в одностороннем порядке на более быстрые (и более дорогие – ред.) интернет-пакеты, однако этот шаг использовали против Telia, причем не обошлось и без ложных утверждений.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
2
Эпицентр
  • 04.08.25, 06:00
Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность?
3
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа
4
Новости
  • 04.08.25, 08:44
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
5
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
6
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность

Последние новости

Новости
  • 05.08.25, 10:47
Прокуратура обвиняет Йоханну-Марию Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро
Биржа
  • 05.08.25, 10:06
Arco Vara планирует в сентябре разместить облигации
Новости
  • 05.08.25, 09:52
Рост производства в обрабатывающей промышленности заметно ускорился
Эпицентр
  • 05.08.25, 08:54
Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении
Вопросы Äripäev заставили Telia передумать
Эпицентр
  • 05.08.25, 06:00
«Спаси нас, Дядя Сэм»: что сулит Европе новый договор с США?
Новости
  • 04.08.25, 19:01
Отели Европы готовятся к коллективному иску против Booking.com
Mнения
  • 04.08.25, 18:56
Юлле Эрнитс: в Ида-Вирумаа нелогично распределяют более 300 млн евро
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность

Сейчас в фокусе

Вокруг пельменей Uvic множатся банкротные дела и корпоративные конфликты.
Эпицентр
  • 04.08.25, 06:00
Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность?
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
Новости
  • 04.08.25, 08:44
LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
Среди уездов по числу сделок с участием иностранцев лидирует Харьюмаа, где была заключена 521 сделка.
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Строительство. Фото иллюстративное.
Новости
  • 04.08.25, 14:53
Создатель студенческих отелей выходит на рынок Латвии вместо Эстонии. «Ни один Excel в Эстонии не сходится»
Торговец Мартен Сальве знает поименно многих своих клиентов и не забывает о них даже по случаю значительных дат в их жизни.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
Хейти Хяэль хочет от государства гарантий.
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность
Иллюстративное фото.
Новости
  • 04.08.25, 14:04
Таллиннский аэропорт ночью приостановил работу
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025