Забытые акционеры: эстонцы, выбившие деньги из Telia, остались в неведении
Эстонские мелкие акционеры выиграли в суде против корпорации Telia много лет назад, но многие до сих пор не знают о победе и о том, что у них есть право получить деньги от телекоммуникационной компании.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) постановил, что в регионах с низкой конкуренцией Telia обязана будет предоставлять конкурентам доступ к своей оптоволоконной интернет-сети.
По словам генерального директора Telia Хольгера Хальянда, компания хотела сделать лучше, переведя клиентов в одностороннем порядке на более быстрые (и более дорогие – ред.) интернет-пакеты, однако этот шаг использовали против Telia, причем не обошлось и без ложных утверждений.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.