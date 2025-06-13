«Извините, но это полная чушь!» В случае поглощения розничному инвестору необходима эффективная поддержка

Судебная практика в Эстонии в случае принудительного выкупа акций нуждается в более эффективной организации. Пример можно найти в Скандинавии, пишет партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
- Кристьян Хянни.
- Foto: Erakogu
Поглощение оставшихся розничных инвесторов Enefit Green осуществляется образцово – как с точки зрения цены, так и с точки зрения ее обоснованности, особенно по сравнению с событиями последних десятилетий.
Маловероятно, что какой-нибудь инвестор станет оспаривать получаемое возмещение. Тем более существующая судебная практика Эстонии с ее чрезвычайными временными и финансовыми затратами служит весомым аргументом в пользу отказа от такого судебного разбирательства. Процесс этот настолько неэффективен, что для развития рынка капитала, похоже, необходима реформа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
С сегодняшнего дня и до 12 мая 2025 года действует предложение Eesti Energia о добровольном поглощении акций Enefit Green.
Руководство Eesti Energia и министр финансов надеются, что уход Enefit Green с биржи улучшит как финансовые показатели компании, так и в целом способность концерна Eesti Energia привлекать займы.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.