Назад 13.06.25, 15:51 «Извините, но это полная чушь!» В случае поглощения розничному инвестору необходима эффективная поддержка Судебная практика в Эстонии в случае принудительного выкупа акций нуждается в более эффективной организации. Пример можно найти в Скандинавии, пишет партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.

Кристьян Хянни.

Foto: Erakogu

Поглощение оставшихся розничных инвесторов Enefit Green осуществляется образцово – как с точки зрения цены, так и с точки зрения ее обоснованности, особенно по сравнению с событиями последних десятилетий.

Маловероятно, что какой-нибудь инвестор станет оспаривать получаемое возмещение. Тем более существующая судебная практика Эстонии с ее чрезвычайными временными и финансовыми затратами служит весомым аргументом в пользу отказа от такого судебного разбирательства. Процесс этот настолько неэффективен, что для развития рынка капитала, похоже, необходима реформа.