  • OMX Baltic−0,27%311,75
  • OMX Riga−0,24%897,93
  • OMX Tallinn0,58%2 078,23
  • OMX Vilnius−1,77%1 360
  • S&P 5000,04%6 881,62
  • DOW 30−0,15%48 904,78
  • Nasdaq 0,36%22 748,86
  • FTSE 100−2,52%10 508,95
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,14
  • 03.03.26, 06:00

Воротилы бизнеса вспоминают свой первый банан. Для Гросса он как первая любовь, Сели поделил фрукт с братом

Воспоминания известных людей из мира экономики о первом в жизни банане показывают, насколько слаще стала жизнь в свободной Эстонии.
Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
  Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
  • Foto: Лийз Трейманн
Клавиша 1, банан. Есть ли в Эстонии вообще продуктовые магазины, где на весах у прилавка с фруктами и овощами под номером 1 не будет бананов? Покупая другие фрукты, лучше запомнить их номер на клавиатуре заранее, но при взвешивании бананов покупатель автоматически жмет клавишу в верхнем левом углу.
И нажимают ее часто. По данным за 2022 год жители Эстонии съедают в год около 19 000 тонн, то есть 19 миллионов килограммов бананов. Это по 14 килограммов на человека, больше, чем в среднем по Европе.
И все же: когда Äripäev позвонил людям среднего и старшего возраста из экономических кругов Эстонии и спросил, помнят ли они свой первый в жизни банан, большинству из них не понадобилось ни минуты, прежде чем ответить утвердительно, и в голосах их звучало оживление.
«На вкус это было как финское телевидение, экзотика, солнце, свобода, мечты, лето. Сейчас ни одна съедобная вещь не смогла бы вызвать сопоставимых эмоций», – рассказывает, как всегда красноречивый, экономический аналитик Пеэтер Коппель.
«Мы разделили его на пятерых, и это было потрясающе», – с умилением вспоминает владелец одноименной сети продуктовых магазинов Олег Гросс.
Это, разумеется, объясняется тем, что за время жизни этих людей эстонское государство восстановило независимость. Во время советской оккупации бананы – как и очень многие другие блага, не говоря уже о правах и свободах, сегодня воспринимаемых как данность, – были дефицитом.
«В советское время банан приобрел символическое значение – он был желанным и олицетворял изобилие свободной западной жизни», – говорит этнолог Ану Кяннике в интервью Äripäev.

«Привези из Финляндии бананов!»

«Они были совсем зеленые», – вспоминает руководитель Samelin Лейда Кикка свои первые в жизни бананы.
  «Они были совсем зеленые», – вспоминает руководитель Samelin Лейда Кикка свои первые в жизни бананы.
  • Foto: Лийз Трейманн
Лейда Кикка, более 30 лет руководившая тартуской обувной фабрикой Samelin, тоже не задумывается ни на минуту, когда речь заходит о ее первом банане.
Она рассказывает: в советской торговле у нее не было полезных знакомств. Поэтому банан она попробовала довольно поздно – уже молодой замужней женщиной. В 1981 году муж ездил в Москву в командировку и привез оттуда целую гроздь.
