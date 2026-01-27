Деловые ведомости
Деловые ведомости
  27.01.26, 06:00

Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн

Таллинн давно занимает лидирующие позиции по цифровизации и качеству воздуха, но в 2026 году он ворвался в ТОП самых дорогих городов мира, опередив Дубай и Москву. Но работающие в регионе Персидского залива предприниматели свидетельствуют: по многим позициям Эстония все еще доступнее, чем крупнейший город ОАЭ.
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
  • Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
  • Foto: Shutterstock
К примеру, по данным Numbeo Cost of Living Index 2026, Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай, обратил внимание Estonian World. Таллинн с индексом 64,8 действительно стал «тяжелее» для кошелька, чем многие традиционно дорогие локации: Дубай с индексом 61,8 оказался на 5% доступнее эстонской столицы.
«Там есть потребитель, они могут позволить себе экономию»
Эрика Шоллер, совладелица кафе Pavlova, которое работает и в Таллинне, и в Дубае:
Аренда в Дубае точно дороже. Коммерческая недвижимость, например, в Dubai Mall, стоит космических денег. Но это объяснимо проходимостью: там почти миллион человек в месяц, и это не сравнится с Эстонией. Если мы говорим про обычное жилье, то тоже значительно выше, особенно если говорить про центр города.
Цены в кафе Pavlova тоже отличаются. Именно из-за того, что арендная плата намного выше, получается, что пирожное в Дубае на 50% дороже, чем в Таллинне.
Но цены на продукты в магазинах могут быть ниже. Если вы придете в обычный магазин, а не какой-нибудь там Waitrose, который приравнивается к нашему Stockmann, а в такой, который сравним с Selver, то продукты многие будут даже дешевле.
А если мы пойдем на рынок и будем покупать рыбу, фрукты и овощи, то Таллинн значительно выше по стоимости. Мы с моим бизнес-партнером Ольгой (Даниловой – прим. ред.) очень часто приезжаем на рыбный маркет и там вдвоем берем две свежие рыбины типа дорады. Их готовят, плюс салат, овощи – и все это 50 евро на двоих. Это, по-моему, гораздо дешевле, чем в Таллинне. По той простой причине, что там есть потребитель, они могут себе позволить экономию – за счет количества гостей они делают себе кассу.
Дешевле, чем в Таллинне, жизнь стала также в таких городах, как Рим (63,4), Турин (60,1), Мадрид (60) и Прага (59,6). Несмотря на туристический статус, они сохраняют более низкие цены на базовые услуги. Популярный у цифровых кочевников Лиссабон тоже значительно отстает от Таллинна по стоимости жизни (54,2). Даже крупные североамериканские города теперь доступнее – например, канадский Монреаль (59,9) или американский Хьюстон (63,9).
Жить в Таллинне дороже, чем в любых других городах стран Балтии: Рига в среднем на 15% дешевле, Вильнюс – на 18%. Так что Таллинн больше не конкурирует с ними по ценам, сегодня его соперники скорее – Барселона (59,2) или Токио (54,2). Главный разрыв между балтийскими столицами – в ценах на продукты и еду в ресторанах. Если смотреть отдельно на продукты, то в Риге корзина в среднем на 12-14% дешевле, чем в Таллинне. Вильнюс идет с ней почти вровень, но молочные и мясные продукты там часто еще доступнее из-за развитого локального производства. Поход в ресторан в Вильнюсе обходится, если верить этой базе, на 20-22% дешевле, чем в Таллинне. Рига занимает промежуточное положение (~18% экономии).

Бытовые услуги вроде стрижки, химчистки и ремонта автомобиля в Вильнюсе стоят на 15-20% меньше. Это связано с тем, что стоимость рабочей силы (минимальные и медианные зарплаты) в Литве и Латвии все еще ниже, чем в Эстонии, что напрямую влияет на ценники в сфере услуг.
Несмотря на то, что экономика Литвы растет очень быстро, Вильнюс (индекс – 53,0) остается более доступным городом, чем Рига (54,9). Это объясняется более высокой конкуренцией на рынке ритейла в Литве и чуть более низкими тарифами на определенные коммунальные услуги.
Numbeo – это крупнейшая в мире краудсорсинговая онлайн-база данных, предоставляющая информацию о стоимости и качестве жизни в городах и странах, информацию для которых собирают сами пользователи. Сервис позволяет сравнивать расходы (аренда, продукты, рестораны), безопасность, здравоохранение, загрязнение окружающей среды и транспорт, используя данные, предоставляемые пользователями (по принципу Википедии).
Cost of Living Index – комбинация пяти субиндексов: в нем учитываются покупательная способность, цены на недвижимость, стоимость продуктов, ресторанный чек, покупательная способность.
Дорогая моя столица
Столица восточного соседа, Москва, двадцать лет назад была самым дорогим городом мира из-за резко подорожавшего жилья. Но давно потеряла это звание, и теперь, если смотреть по Numbeo, на 33% дешевле Таллинна. В первую очередь из-за стоимости коммунальных услуг (январский рост тарифов ЖКХ в Москве еще не учтен, и он, видимо, сократит этот разрыв). Цены на многие продукты в Москве уже подбираются к таллиннским.

Молоко в России все чаще продают по 950 мл или 1,4 л – это помогает сделать цены не такими пугающими. В пересчете на 1 л и на евро (по курсу 91 рубль/1евро) получается, что в Москве в «Пятерочке» молоко стоит 1,216 €, тогда как в Таллинне в Maxima – 1,05 € за литр.
  • Молоко в России все чаще продают по 950 мл или 1,4 л – это помогает сделать цены не такими пугающими. В пересчете на 1 л и на евро (по курсу 91 рубль/1евро) получается, что в Москве в «Пятерочке» молоко стоит 1,216 €, тогда как в Таллинне в Maxima – 1,05 € за литр.
  • Foto: Алена Ценно
Помидоры черри зимой дороги в большинстве стран, далеких от экватора. В Москве в пересчете на килограмм цена составляет примерно 9,67 €. В таллиннской Maxima – 7,58 € за килограмм. В обоих городах, конечно, есть и более дорогие черри.
  • Помидоры черри зимой дороги в большинстве стран, далеких от экватора. В Москве в пересчете на килограмм цена составляет примерно 9,67 €. В таллиннской Maxima – 7,58 € за килограмм. В обоих городах, конечно, есть и более дорогие черри.
  • Foto: Алена Ценно
Для жителей Таллинна транспорт бесплатен, но для сравнения в Numbeo берется цена билета для приезжих – таким образом тут Таллинн приближается к Москве.
В остальном Москва выигрывает за счет дешевых внутренних ресурсов – т.е. энергетики (газ, электричество и бензин в России), а также рабочей силы в виде зарубежных и внутренних мигрантов. Так, в Москве меньше стоят услуги салонов красоты, фирм по уборке, ателье, ремонтных мастерских.
Но если добавить к сравнению аренду жилья, разрыв сокращается. Аренда приличной «однушки» в центре Москвы в 2026 году может стоить 900-1000 евро, что выше таллиннских цен (500-700 евро). То есть жить в своей квартире в Москве в 2026 году пока еще дешевле, чем в Таллинне. Но если снимать жилье в центре, общие расходы в Москве могут вплотную приблизиться к таллиннским.
В более близком к Эстонии Санкт-Петербурге жизнь дешевле на 40%, поскольку северная российская столица все же не так дорога, как Москва. Здесь ниже и коммунальные платежи, и аренда жилья, и рестораны. Впрочем, если посмотреть на покупательную способность, то несмотря на все это в Таллинне она выше на 15-20%. Это значит, что на среднюю таллиннскую зарплату можно купить больше товаров, чем на среднюю петербургскую. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Эстонии, начисленная в третьем квартале, составила 2075 евро. В Санкт-Петербурге – 1346 евро, по данным Росстата.

Счастливый и развивающийся
Успехи эстонской столицы подтверждают и другие международные рейтинги. В 2025 году влиятельный журнал Monocle признал Таллинн лучшим местом в мире для запуска стартапа. Эксперты оценивали города не только по ВВП, но и по софт-факторам: скорости открытия бизнеса, доступности офисов и качеству цифровой среды.
Тогда исследователи подчеркивали, что город предлагает «скандинавское качество жизни без скандинавских ценников», отмечая Telliskivi как центр притяжения талантов. Надо сказать, что и по данным Numbeo, скандинавские города дороже эстонских по уровню жизни.
Кроме того, Таллинн улучшил свои позиции в рейтинге самых счастливых городов мира. Если в 2023-2024 годах примерно на 130-м месте), то в 2025 году, благодаря прогрессу в экологии и цифровых сервисах, он поднялся на 109 место – это бронзовая категория городов.
Стоимость жизни в Таллинне
Ориентировочные ежемесячные расходы для семьи из четырех человек составляют 3360,1 евро без учета арендной платы.
Ориентировочные ежемесячные расходы для одного человека составляют 969,4 евро без учета арендной платы.
Таллинн занимает первое место по самой низкой цене на молоко (обычное, 1 литр) среди 49 городов Северной Европы.
Источник: Numbeo
