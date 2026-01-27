Назад 27.01.26, 06:00 Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн Таллинн давно занимает лидирующие позиции по цифровизации и качеству воздуха, но в 2026 году он ворвался в ТОП самых дорогих городов мира, опередив Дубай и Москву. Но работающие в регионе Персидского залива предприниматели свидетельствуют: по многим позициям Эстония все еще доступнее, чем крупнейший город ОАЭ.

Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай

Foto: Shutterstock

К примеру, по данным Numbeo Cost of Living Index 2026, Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай, обратил внимание Estonian World. Таллинн с индексом 64,8 действительно стал «тяжелее» для кошелька, чем многие традиционно дорогие локации: Дубай с индексом 61,8 оказался на 5% доступнее эстонской столицы.

«Там есть потребитель, они могут позволить себе экономию» Эрика Шоллер, совладелица кафе Pavlova, которое работает и в Таллинне, и в Дубае: Аренда в Дубае точно дороже. Коммерческая недвижимость, например, в Dubai Mall, стоит космических денег. Но это объяснимо проходимостью: там почти миллион человек в месяц, и это не сравнится с Эстонией. Если мы говорим про обычное жилье, то тоже значительно выше, особенно если говорить про центр города. Цены в кафе Pavlova тоже отличаются. Именно из-за того, что арендная плата намного выше, получается, что пирожное в Дубае на 50% дороже, чем в Таллинне. Но цены на продукты в магазинах могут быть ниже. Если вы придете в обычный магазин, а не какой-нибудь там Waitrose, который приравнивается к нашему Stockmann, а в такой, который сравним с Selver, то продукты многие будут даже дешевле. А если мы пойдем на рынок и будем покупать рыбу, фрукты и овощи, то Таллинн значительно выше по стоимости. Мы с моим бизнес-партнером Ольгой (Даниловой – прим. ред.) очень часто приезжаем на рыбный маркет и там вдвоем берем две свежие рыбины типа дорады. Их готовят, плюс салат, овощи – и все это 50 евро на двоих. Это, по-моему, гораздо дешевле, чем в Таллинне. По той простой причине, что там есть потребитель, они могут себе позволить экономию – за счет количества гостей они делают себе кассу.

Дешевле, чем в Таллинне, жизнь стала также в таких городах, как Рим (63,4), Турин (60,1), Мадрид (60) и Прага (59,6). Несмотря на туристический статус, они сохраняют более низкие цены на базовые услуги. Популярный у цифровых кочевников Лиссабон тоже значительно отстает от Таллинна по стоимости жизни (54,2). Даже крупные североамериканские города теперь доступнее – например, канадский Монреаль (59,9) или американский Хьюстон (63,9).

Жить в Таллинне дороже, чем в любых других городах стран Балтии: Рига в среднем на 15% дешевле, Вильнюс – на 18%. Так что Таллинн больше не конкурирует с ними по ценам, сегодня его соперники скорее – Барселона (59,2) или Токио (54,2). Главный разрыв между балтийскими столицами – в ценах на продукты и еду в ресторанах. Если смотреть отдельно на продукты, то в Риге корзина в среднем на 12-14% дешевле, чем в Таллинне. Вильнюс идет с ней почти вровень, но молочные и мясные продукты там часто еще доступнее из-за развитого локального производства. Поход в ресторан в Вильнюсе обходится, если верить этой базе, на 20-22% дешевле, чем в Таллинне. Рига занимает промежуточное положение (~18% экономии).

Молоко в России все чаще продают по 950 мл или 1,4 л – это помогает сделать цены не такими пугающими. В пересчете на 1 л и на евро (по курсу 91 рубль/1евро) получается, что в Москве в «Пятерочке» молоко стоит 1,216 €, тогда как в Таллинне в Maxima – 1,05 € за литр.

Foto: Алена Ценно

Помидоры черри зимой дороги в большинстве стран, далеких от экватора. В Москве в пересчете на килограмм цена составляет примерно 9,67 €. В таллиннской Maxima – 7,58 € за килограмм. В обоих городах, конечно, есть и более дорогие черри.

Foto: Алена Ценно

Для жителей Таллинна транспорт бесплатен, но для сравнения в Numbeo берется цена билета для приезжих – таким образом тут Таллинн приближается к Москве.

В остальном Москва выигрывает за счет дешевых внутренних ресурсов – т.е. энергетики (газ, электричество и бензин в России), а также рабочей силы в виде зарубежных и внутренних мигрантов. Так, в Москве меньше стоят услуги салонов красоты, фирм по уборке, ателье, ремонтных мастерских.

Но если добавить к сравнению аренду жилья, разрыв сокращается. Аренда приличной «однушки» в центре Москвы в 2026 году может стоить 900-1000 евро, что выше таллиннских цен (500-700 евро). То есть жить в своей квартире в Москве в 2026 году пока еще дешевле, чем в Таллинне. Но если снимать жилье в центре, общие расходы в Москве могут вплотную приблизиться к таллиннским.

В более близком к Эстонии Санкт-Петербурге жизнь дешевле на 40%, поскольку северная российская столица все же не так дорога, как Москва. Здесь ниже и коммунальные платежи, и аренда жилья, и рестораны. Впрочем, если посмотреть на покупательную способность, то несмотря на все это в Таллинне она выше на 15-20%. Это значит, что на среднюю таллиннскую зарплату можно купить больше товаров, чем на среднюю петербургскую. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Эстонии, начисленная в третьем квартале, составила 2075 евро. В Санкт-Петербурге – 1346 евро, по данным Росстата.

Счастливый и развивающийся

Успехи эстонской столицы подтверждают и другие международные рейтинги. В 2025 году влиятельный журнал Monocle признал Таллинн лучшим местом в мире для запуска стартапа. Эксперты оценивали города не только по ВВП, но и по софт-факторам: скорости открытия бизнеса, доступности офисов и качеству цифровой среды.

Тогда исследователи подчеркивали, что город предлагает «скандинавское качество жизни без скандинавских ценников», отмечая Telliskivi как центр притяжения талантов. Надо сказать, что и по данным Numbeo, скандинавские города дороже эстонских по уровню жизни.

Кроме того, Таллинн улучшил свои позиции в рейтинге самых счастливых городов мира. Если в 2023-2024 годах примерно на 130-м месте), то в 2025 году, благодаря прогрессу в экологии и цифровых сервисах, он поднялся на 109 место – это бронзовая категория городов.