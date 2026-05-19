Местный житель видел как над Эстонией сбили дрон: «Услышал один громкий взрыв»

Дрон, оказавшийся в воздушном пространстве Эстонии, был сбит румынским истребителем. Дрон упал в болотистой местности между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа, сейчас идут поиски, сообщил министр обороны Ханно Певкур.
В пяти краях Латвии утром объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Среди них были Алуксненский и Балвский края, расположенные на северо-востоке Латвии недалеко от границы с Эстонией. Как минимум один дрон вошел в воздушное пространство Латвии и затем покинул его. В 7:45 тревога была отменена.
