Криптовалюта и квартиры на сотни миллионов арестованы. Криптомиллионеры бьются в суде
Жертвы мошеннической схемы, которую создали криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко, пока не получили 300 млн долларов, предназначенных для возмещения ущерба, поскольку криптовалюта и недвижимость криптомиллионеров еще не переданы США.
Бывшие деловые партнеры Антон Альтемент (слева), Иван Турыгин (в центре) и Сергей Потапенко позировали для Äripäev в 2018 году, когда вместе создавали криптобанк Polybius. Теперь Альтемент конфликтует с бывшими партнерами, а в той же самой фирме идет спор, приведший к требованию о банкротстве другой компании Турыгина и Потапенко.
Foto: Patrik Tamm
«Если сказать просто и по-народному, это дело несколько дурно пахнет», – констатирует судья Прийт Лембер на очередном судебном заседании по делу эстонских криптомиллионеров.
Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
Задержанные ФБР эстонские «криптомиллионеры» осуществили череду громких проектов, с помощью которых собрали с инвесторов по всему миру более полумиллиарда евро. Теперь им грозит 20 лет заключения в американской тюрьме. Схемы, описанные властями США в обвинительном акте, во многом совпадают с выводами расследования, проведенного «Деловыми ведомостями» два года назад.
