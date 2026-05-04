Трамп пообещал вывести из Ормузского пролива оказавшиеся в ловушке суда

У США в операции задействован значительный объем военных сил.
Foto: US Navy/Scanpix
По словам Трампа, операция «Свобода» призвана помочь судам разных стран, застрявшим в стратегически важном водном пути, который Иран перекрыл в первые дни войны США и Израиля против Исламской Республики., пишет Financial Times.
Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. Об этом в понедельник, 27 апреля, написало издание Axios со ссылкой на двух неназванных информированных собеседников.
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия в войне с Ираном. По его словам, режим прекращения огня сохранится до тех пор, пока Тегеран не представит «единое предложение» и не завершатся переговоры.
