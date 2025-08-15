Назад 15.08.25, 12:22 Адвокат криптомиллионеров: удалось доказать, что ни один клиент не пострадал. Турыгин и Потапенко уже вернулись в Эстонию Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.

По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию

Foto: Патрик Тамм

«Я не могу сказать в точности, почему им назначили именно такое наказание, т.к. меня не было на заседании суда. Но главной линией нашей защиты было то, что в результате деятельности HashFlare ни один клиент не пострадал. Все клиенты HashFlare оказались ровно в той ситуации, в которой они бы оказались, если бы заказали эту услугу у любого другого подобного предприятия», – говорит Керес.

«В чем была суть обвинения? В том, что HashFlare приняли заказы в таком объеме, в котором были не в состоянии их выполнить с помощью имеющегося у них оборудования. И это, к сожалению, правда, – добавил адвокат. – Однако майнинг частично происходил с помощью собственного оборудования, а частично услуга заказывалась извне – нередко в Китае. В итоге у всех клиентов оказалось ровно столько криптовалюты, сколько и должно было. И это подтвердил американский эксперт в области криптовалют, к услугам которого нередко прибегает и правительство США».

На возражение ДВ, что клиенты HashFlare рассказывали , как пытались вывести свои деньги, и им в этом было отказано, Пауль Керес ответил, что это не соответствует действительности и такого не было.

«Часть клиентов действительно потеряли деньги – но только потому что биткойн и другие криптовалюты резко упали в цене в 2018 году, а их дальнейший майнинг стал значительно дороже из-за роста цен на электричество. Но это не уникальная ситуация для HashFlare – с этим столкнулись все поставщики этих услуг. Это никак не связано с мошенничеством, в котором им обвиняли», – добавил адвокат.

По словам Кереса, досудебное соглашение, которое Турыгин Потапенко заключили со стороной обвинения (по которому они признали себя виновными в мошенничестве и согласились на конфискацию активов в размере 450 миллионов долларов) сделало финальное заседание значительно короче.

«Прокуратура перестала настаивать на 17 пунктах обвинения из 18, оставив только один: какое наказание нужно назначить», – говорит Керес.

Во вторник Иван Турыгин и Сергей Потапенко были признаны виновными в мошенничестве при оказании услуги облачного майнинга компанией HashFlare на сумму 575 миллионов долларов. Им было назначено наказание в виде 16 месяцев лишения свободы (которые они уже отбыли в ходе процесса), штраф в 25 тысяч долларов, 120 часов общественных работ и трехгодичный надзор ведомствами в США. 450 млн долларов конфискованных активов будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим

Турыгин и Потапенко были освобождены в зале суда и, по словам Кереса, уже вернулись в Эстонию.

Большое жюри окружного суда в Сэттле обвиняло Турыгина и Потапенко в сговоре с целью осуществления электронного мошенничества и в заговоре с целью отмывания денег на общую сумму около 575 миллиона долларов.