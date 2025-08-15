Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,04%296,91
  • OMX Riga−0,34%914,51
  • OMX Tallinn−0,15%2 032,57
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 5000,03%6 468,54
  • DOW 30−0,02%44 911,26
  • Nasdaq −0,01%21 710,67
  • FTSE 1000,02%9 178,75
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • OMX Baltic0,04%296,91
  • OMX Riga−0,34%914,51
  • OMX Tallinn−0,15%2 032,57
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 5000,03%6 468,54
  • DOW 30−0,02%44 911,26
  • Nasdaq −0,01%21 710,67
  • FTSE 1000,02%9 178,75
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • 15.08.25, 12:22

Адвокат криптомиллионеров: удалось доказать, что ни один клиент не пострадал. Турыгин и Потапенко уже вернулись в Эстонию

Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
  • По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
  • Foto: Патрик Тамм
«Я не могу сказать в точности, почему им назначили именно такое наказание, т.к. меня не было на заседании суда. Но главной линией нашей защиты было то, что в результате деятельности HashFlare ни один клиент не пострадал. Все клиенты HashFlare оказались ровно в той ситуации, в которой они бы оказались, если бы заказали эту услугу у любого другого подобного предприятия», – говорит Керес.
«В чем была суть обвинения? В том, что HashFlare приняли заказы в таком объеме, в котором были не в состоянии их выполнить с помощью имеющегося у них оборудования. И это, к сожалению, правда, – добавил адвокат. – Однако майнинг частично происходил с помощью собственного оборудования, а частично услуга заказывалась извне – нередко в Китае. В итоге у всех клиентов оказалось ровно столько криптовалюты, сколько и должно было. И это подтвердил американский эксперт в области криптовалют, к услугам которого нередко прибегает и правительство США».
На возражение ДВ, что клиенты HashFlare рассказывали, как пытались вывести свои деньги, и им в этом было отказано, Пауль Керес ответил, что это не соответствует действительности и такого не было.

Статья продолжается после рекламы

«Часть клиентов действительно потеряли деньги – но только потому что биткойн и другие криптовалюты резко упали в цене в 2018 году, а их дальнейший майнинг стал значительно дороже из-за роста цен на электричество. Но это не уникальная ситуация для HashFlare – с этим столкнулись все поставщики этих услуг. Это никак не связано с мошенничеством, в котором им обвиняли», – добавил адвокат.
По словам Кереса, досудебное соглашение, которое Турыгин и Потапенко заключили со стороной обвинения (по которому они признали себя виновными в мошенничестве и согласились на конфискацию активов в размере 450 миллионов долларов) сделало финальное заседание значительно короче.
«Прокуратура перестала настаивать на 17 пунктах обвинения из 18, оставив только один: какое наказание нужно назначить», – говорит Керес.
Во вторник Иван Турыгин и Сергей Потапенко были признаны виновными в мошенничестве при оказании услуги облачного майнинга компанией HashFlare на сумму 575 миллионов долларов. Им было назначено наказание в виде 16 месяцев лишения свободы (которые они уже отбыли в ходе процесса), штраф в 25 тысяч долларов, 120 часов общественных работ и трехгодичный надзор ведомствами в США. 450 млн долларов конфискованных активов будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим.
Турыгин и Потапенко были освобождены в зале суда и, по словам Кереса, уже вернулись в Эстонию.
Большое жюри окружного суда в Сэттле обвиняло Турыгина и Потапенко в сговоре с целью осуществления электронного мошенничества и в заговоре с целью отмывания денег на общую сумму около 575 миллиона долларов.
В 2020 ДВ писали о претензиях клиентов криптомиллионеров и расследовании полиции в отношении их деятельности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
В рамках приговора, вынесенного эстонским криптомиллионерам в США, более 450 млн долларов конфискованных активов будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим.
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Во вторник суд США приговорил эстонских криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко к трем годам условно.
Эпицентр
  • 24.07.25, 09:31
«Если я останусь в тюрьме, то потеряю работу». Суд не выпустил обвиняемых в США эстонцев под домашний арест
«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.
Новости
  • 17.02.25, 12:59
Адвокат криптомиллионеров: США согласились на вдвое меньший срок заключения
Власти Соединенных Штатов Америки не будут требовать для эстонских «криптомиллионеров» наказания свыше десяти лет, рассказал Äripäev адвокат Андрей Спектор, представляющий интересы Ивана Турыгина в США.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
2
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
3
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
4
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
5
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
6
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам

Последние новости

Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Новости
  • 15.08.25, 12:22
Адвокат криптомиллионеров: удалось доказать, что ни один клиент не пострадал. Турыгин и Потапенко уже вернулись в Эстонию
Инвестор Тоомас
  • 15.08.25, 12:16
Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка
Новости
  • 15.08.25, 11:57
Вырклаэв: расходы на оборону не позволят отменить рост подоходного налога
Новости
  • 15.08.25, 09:42
Свиновод из Ляэнемаа: не все производители продолжат, многие, скорее всего, прекратят деятельность
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению

Сейчас в фокусе

Вековая вилла Бурмана и в этом десятилетии оказалась в эпицентре конфликтов.
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
Лучшие кредитные предложения банка доступны на рынке для покупателей нового и энергоэффективного жилья.
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
Министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест.
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Олег Сынаялг (справа) прошлым летом на открытии построенного с большими трудностями ветропарка Айду вместе с братом Андресом Сынаялгом.
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам
Некоторые производители уже говорят о том, что стали меньше использовать говядины для производства фарша.
Новости
  • 14.08.25, 13:39
Почему подорожала говядина?
Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
Новости
  • 14.08.25, 14:23
Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025