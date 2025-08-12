Деловые ведомости
  • 13.08.25, 06:00

Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию

Во вторник суд США приговорил эстонских криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко к трем годам условно.
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Кроме того, каждому из них предстоит отработать 120 часов общественных работ и выплатить штраф в размере 25 000 долларов. После оглашения приговора Турыгин и Потапенко покинули зал суда свободными людьми и теперь могут вернуться в Эстонию, передало издание Eesti Ekspress.
