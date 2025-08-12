Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию

Кроме того, каждому из них предстоит отработать 120 часов общественных работ и выплатить штраф в размере 25 000 долларов. После оглашения приговора Турыгин и Потапенко покинули зал суда свободными людьми и теперь могут вернуться в Эстонию, передало издание Eesti Ekspress.
Власти Соединенных Штатов Америки не будут требовать для эстонских «криптомиллионеров» наказания свыше десяти лет, рассказал Äripäev адвокат Андрей Спектор, представляющий интересы Ивана Турыгина в США.
Эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые властями США в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов, освобождены из-под стражи судом в Сиэтле, пишет rus.err.ee.
