Назад 07.01.26, 13:16 Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин Ювелир и татуировщик Рауно Ойдрам, известный также под именем Keefirivunts, перед новым годом решил закрыть один из своих ювелирных магазинов, однако поддержка поклонников заставила его задуматься о возобновлении работы.

После сообщения о том, что Раунo Ойдрам закрывает ювелирный магазин Gold of Saints, хлынул поток заказов. «Я понял, что не могу так просто выбросить стиль и историю, ради которых я и начал делать украшения», – признал Ойдрам.

Foto: Erakogu

С 2022 года Ойдрам держал два ювелирных магазина. Keefirivunts, в котором продавались помолвочные и обручальные кольца, и Gold of Saints, в рамках которого он делал более дерзкие серебряные кольца – стиль можно было охарактеризовать словами «рок-н-ролл, татуировки, мотоциклы и трюки».