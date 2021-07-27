Игорь Хабал, аналитик бюро недвижимости Uus Maa • 27 июля 2021 в 3:00
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Аналитик: да, у нас бум на рынке недвижимости!
Резкий рост на рынке недвижимости в ближайшем будущем продолжится - в немалой степени этому способствует так называемый "эффект печатного станка". Во многих частях мира подобный рост называют бумом. И хотя в Эстонии этого слова до сих пор избегали, пора признать: да, у нас действительно бум на рынке недвижимости, пишет на страницах Äripäev Игорь Хабал, аналитик бюро недвижимости Uus Maa.
Что же такое "бум"? На самом деле, единого мнения на этот счет нет даже среди наимудрейших. Лично мне больше других симпатично следующее определение: "бум" означает развитие отдельного сектора экономики, происходящее намного быстрее, нежели экономики в целом.
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