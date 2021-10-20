Создадим единую экономическую зону с Карелией и Финляндией!

Создание новой экономической зоны, в которую бы входили Эстония, Карелия и Финляндия, может дать массу новых возможностей для всех её участников.

Таллинский порт. Фото: Андрас Кралла

У Евросоюза есть прекрасная возможность сделать шаг вперёд в своей стратегии относительно Балтийского моря и привлечь Северо-Запад России. Мы могли бы сформировать единый экономический регион, смысл которого звучал бы так: «Скандинавия, только богаче».