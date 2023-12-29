    Райво Варе: следующий год для Эстонии будет очень сложным

    Эксперт по вопросам геополитики Райво Варе. Фото: Liis Treimann

    Эксперт по вопросам геополитики Райво Варе в передаче «Интервью недели» заявил, что 2024 год будет для Эстонии сложным, пишет rus.err.ee.

    «Наша экономика сильно зависит от происходящих в мире событий, поэтому мы не сможем восстановиться быстрее, чем это произойдет на мировом уровне. И в первую очередь в Скандинавских странах», – пояснил Варе.
    «Кроме этого, у нас до сих пор происходит переход от старой экономической модели, где все компоненты были завязаны на дешевой рабочей силе. Сейчас мы пытаемся приспосабливаться к современному миру. Не случайно наш Центробанк в своих прогнозах говорит о том, что все-таки следующий год практически до самого конца будет еще очень сложным», – добавил он.
    По словам эксперта, есть три события, которые определили мировую повестку в этом году.
    «Я думаю, главные события – войны в Украине и Палестине. Во-вторых, это более медленный выход из рецессии мировой экономики, особенно в европейском регионе и, в том числе, в Эстонии. В-третьих, вопросы, связанные с начавшимся выборным периодом во многих странах мира и в США, как ведущей державе», – подчеркнул он.

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