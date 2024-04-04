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Аргос Крахт

4 апреля 2024 в 10:23









Аргос Крахт: экономического эксперимента советской эпохи нам не хватило – давайте вновь наступать на грабли

Аргос Крахт. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Мы управляем экономикой на основе идеологии, приветствуем соответствующие ей малые предприятия и стартапы, но все легче отказываемся от высокотехнологичной промышленности, пишет предприниматель Аргос Крахт в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

Похоже, что в эстонской экономике уже несколько лет доминирует своего рода состояние амока. Вооруженные благородными намерениями активисты, чиновники и политики отвергают все больше и больше экономически потенциальных инициатив, поскольку их «углеродный след» слишком велик. При этом в личной жизни подавляющее большинство из них желает материального благополучия и изобилия.