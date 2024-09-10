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  • 10.09.24, 08:44

Из партий уходит политика как таковая, они превращаются в бизнес-проекты

Экономика Эстонии, все еще пребывающая в самом глубоком в ЕС кризисе, придавленная налогами, будет выходить из него дольше, чем хотелось бы, считает публицист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков. Foto: Личный архив
Вскоре после вступления Кристена Михала в должность премьер-министра я поделился в ДВ своими надеждами на корректировку экономического курса Партии реформ и правительства, которые при Кае Каллас стали двигаться влево. К сожалению, они не оправдались.
Политологи давно обратили внимание на то, что у современных партий все меньше непримиримых противоречий, идеологические установки сближаются. Это принято называть прагматизмом, считается, что таким образом снижается амплитуда политических колебаний: кто бы ни пришел к власти, радикально курс не изменится. Вроде как дело хорошее.
Я бы сказал, что из партий уходит политика как таковая, они превращаются в бизнес-проекты. Большинство крупных партий мыслят категориями маркетинга и думают в основном о том, как понравиться максимальному количеству избирателей. В такой ситуации неизбежно любая идеология будет размываться: если хотите нравиться всем, вы должны как можно больше давать максимальному кругу избирателей – а этим занимаются популисты, особенно левые.
Многие европейцы, особенно на юге континента, привыкли получать много и не задумываться о том, откуда это берется. Поэтому здесь так сильны позиции популизма, под какой бы вывеской он ни выступал. Чтобы удовлетворить огромные социальные запросы избирателей, большинство государств Евросоюза влезли в непомерные долги, у некоторых они превышают 100% ВВП. Попытки обуздать аппетиты населения и привести финансы в порядок зачастую сталкиваются с решительными протестами и плохо кончаются для политиков, осмелившихся на такой шаг. Макрон не даст соврать.

Правый восток Европы

В посткоммунистических государствах до недавнего времени рулили в основном правые. В этой части Европы наелись досыта «развитого» социализма, который довел экономику до ручки, поэтому подобная идеология долго вызывала у большинства отторжение. А уж в наших краях и вовсе воцарился дух правого либерализма, одним из главных проводников которого стала Партия реформ. Это позволило Эстонии до конца прошлого десятилетия быть одной из самых успешных стран Евросоюза.
Смена поколений положила начало новой тенденции. В зрелый возраст вошло много людей, мышление которых сформировалось в свободной и успешной Эстонии. Взгляд на некоторые вещи изменился. Маятник умонастроений начал двигаться влево.
По сути обычная история. Политические предпочтения избирателей по ряду причин постоянно перемещаются то вправо, то влево. В устойчивых обществах движение может занять десятилетия (как в Швеции, где социал-демократы бессменно правили страной с 1936-го по 1976-й годы), но от него все равно никуда не деться.
О том, что если плохо бизнесу, рано или поздно станет плохо и народу, предпочли не думать.
Смена курса обычно происходит со сменой правящей партии или коалиции. Уникальность нашей ситуации заключается в том, что леветь государство начало под управлением еще недавно правой партии.
Поначалу это происходило под давлением пандемийных обстоятельств и разразившегося в Европе энергетического кризиса. Правящая с 2021 года Партия реформ, которая всегда была в первую очередь «про бизнес», интересы предпринимателей отодвинула на второй план и сосредоточилась на поддержке населения – избирателей. О том, что если плохо бизнесу, рано или поздно станет плохо и народу, предпочли не думать. Благо, правая до последнего времени политика и низкий уровень госдолга позволяли набирать на хороших условиях кредиты и затыкать ими особенно большие дыры.

Неоправдавшаяся надежда

После февраля 2022-го лидер реформистов и премьер-министр Кая Каллас увлеклась поддержкой Украины и совсем забросила эстонские дела. Это не помешало Партии реформ одержать уверенную победу на парламентских выборах. Ведь народу не сказали, что из-за финансовых проблем государства его ждет рост налогов…
Когда на наше счастье увлечение унесло Каллас в Брюссель на должность Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, а кресло премьера занял Кристен Михал, который заговорил о наведении порядка, у меня возникла надежда, что грядет возвращение к прежней экономической политике. Ведь и новый министр финансов Юрген Лиги в свое время на этом посту проводил весьма жесткий правый курс.
Сегодня уже очевидно, что дело было не в Каллас. Сама Партия реформ стала другой, ее вектор движения повернул влево – и это, видимо, надолго. Поэтому и при Михале обсуждаемые методы лечения пошатнувшегося экономического здоровья Эстонии – в основном левого толка. В первую очередь, повышение уже имеющихся налогов и введение новых. А сокращение бюджетных расходов, которое обычно практикуют правые для сведения баланса, предусматривается чуть ли не в гомеопатических масштабах.
Это значит, что экономика Эстонии, все еще пребывающая в самом глубоком в ЕС кризисе, придавленная налогами, будет выходить из него дольше, чем хотелось бы. А главное – и после темпы развития будут относительно медленными. Не бегают с гирями на ногах. Однако желание любой ценой угождать избирателям никуда не денется, так что придется залезать во все большие долги, удовлетворяя растущие аппетиты.
К счастью, современный избиратель в Эстонии не столь легкомыслен и требователен, как в Греции, где уже не один десяток лет сменяющие друг друга во власти две основные партии не могут привести в порядок финансы страны. Так что самый страшный сценарий у нас вряд ли реализуется. К тому же, на следующих выборах, до которых уже не так и далеко, мы можем получить новую власть. Только бы наиболее сильные конкуренты Партии реформ, глядя на рецепты современного политического успеха, не скорректировали свой курс.

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