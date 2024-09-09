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  • 09.09.24, 13:58

Правительство хочет повысить плату за посещение врачей-специалистов

Во вторник министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) внесет в правительство предложение об увеличении платы за посещение врача-специалиста пациентами с определенными доходами, пишет rus.err.ee.
Министр здоровья Рийна Сиккут.
  • Министр здоровья Рийна Сиккут. Foto: Andras Kralla
«Во вторник продолжатся переговоры по бюджету, в ходе которых я представлю это предложение правительству, после чего будет согласовано, насколько увеличится плата за визит», – заявила министр.
«Касса здоровья в настоящее время еще подсчитывает [какое увеличение необходимо]. В здравоохранении существуют разные способы самофинансирования, общий уровень которого высок. Повысить плату равномерно для всех – на пять, десять евро или еще больше – невозможно. Это должна быть более разумная схема, позволяющая переложить бремя самофинансирования с тех групп, которым сейчас это не под силу, на тех, для кого оно будет относительно легким», – пояснила Сиккут.
По словам Сиккут, общая цель в первую очередь заключается в защите уязвимых групп, в частности: детей, пожилых людей, получателей прожиточных пособий, безработных:
«Очевидно, что для кого-то необходимо уменьшить долю самофинансирования. В то же время есть люди, которые посещают врача-специалиста редко или принимают лекарства по рецепту – для них мы предлагаем плату увеличить. Я говорю о переносе бремени самофинансирования с тех групп, которые не могут позволить себе оплачивать медицинские услуги на нынешнем уровне, на людей с более высокими доходами и лучшим здоровьем».

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