Экономист: Эстония лидирует по темпам роста кредитования
Домохозяйства в Эстонии активно берут кредиты на покупку жилья и автомобилей, в то время как спрос на кредиты со стороны предприятий стабилизировался и остается относительно скромным, пишет экономист Эстонского банка Таави Раудсаар.
Недвижимость и строительство стали секторами с самым быстрым ростом кредитования. Foto: Andras Kralla
Благодаря умеренному уровню безработицы и росту номинальной зарплаты, рынок ипотечного кредитования остается активным даже несмотря на слабую экономическую ситуацию. Годовой рост остатков по жилищным кредитам начал постепенно увеличиваться с весны и к концу сентября достиг 7%.