Назад 08.01.26, 19:39 Производителей крафтового пива стало меньше. «Тем, у кого продукция дорогая, приходится тяжелее» Если еще несколько лет назад в Эстонии насчитывалось около сотни небольших пивоварен, то сейчас, по словам эксперта по пиву Кармо Тюйра, их осталось около 40.

Кармо Тюйр, он же Вана Гамбринус, в своем магазине крафтового пива в Тарту: «Толпы, конечно, не бегут, но, к счастью, клиенты все же заходят».

Кармо Тюйр, владелец магазинов крафтового пива, более известный среди любителей пива как Вана Гамбринус, отметил, что еще около десятка мелких производителей сообщили о временной или длительной приостановке деятельности.

Тюйр признал, что рынок пива отражает общее состояние экономики. «Сам по себе он не может быть ни лучше, ни значительно хуже, хотя в прошлом году, к сожалению, было немало печальных примеров», – сказал он, особо отметив (хоть и из другой сферы) усадьбу Пядасте.