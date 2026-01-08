Производителей крафтового пива стало меньше. «Тем, у кого продукция дорогая, приходится тяжелее»

Кармо Тюйр, он же Вана Гамбринус, в своем магазине крафтового пива в Тарту: «Толпы, конечно, не бегут, но, к счастью, клиенты все же заходят».
Кармо Тюйр, владелец магазинов крафтового пива, более известный среди любителей пива как Вана Гамбринус, отметил, что еще около десятка мелких производителей сообщили о временной или длительной приостановке деятельности.
Тюйр признал, что рынок пива отражает общее состояние экономики. «Сам по себе он не может быть ни лучше, ни значительно хуже, хотя в прошлом году, к сожалению, было немало печальных примеров», – сказал он, особо отметив (хоть и из другой сферы) усадьбу Пядасте.
В нынешний ТОП производителей напитков вошли 34 компании – это немного больше, чем в прошлом году. При этом их совокупная прибыль и оборот составили 23 млн евро и почти 387 млн евро соответственно, что меньше, чем совокупные показатели прошлогоднего ТОПа.
Руководитель пивоварни Põhjala Тийт Паананен рассказал, что в прошлом году компания получила рекордную прибыль, и основной рост пришёлся именно на безалкогольные напитки. Нынешнее пасмурное лето, однако, ставит перед компанией новые вызовы.
