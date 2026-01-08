Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия

Новый мэр надеется, что экономика Кохтла-Ярве будет развиваться благодаря современным складским и дистрибьюторским центрам, обслуживающим как Эстонию, так и международные транзитные потоки. Ключевую роль в развитии, по его словам, будет играть поддержка малого и среднего бизнеса, но и сланец забывать не стоит.
- Из-за того, что Макс Каур кочует из одного самоуправления в другое, оппозиция назвала его политическим туристом. На себя посмотрите, отвечает им Каур.
Foto: Из личного архива Макса Каура
Избранный в конце года мэром Кохтла-Ярве Макс Каур до этого занимал высокие должности в разных самоуправлениях Ида-Вирумаа и постоянно менял место жительства, из-за чего оппозиция в Кохтла-Ярве даже назвала его политическим туристом. В каждом самоуправлении его выдвигала в руководство Центристская партия.
В интервью ДВ Макс Каур рассказывает о своих отношениях с партией, высказывается о коррупции среди центристов и о том, кто должен играть в городе ведущую роль - мэр или председатель городского собрания. Каур также подробно рассказывает, в чем он видит возможности для экономического развития Кохтла-Ярве.
Что вы планируете сделать на посту мэра? Назовите самое важное для Кохтла-Ярве.
Прежде всего, необходимо продолжать открытый и постоянный диалог с жителями, а также установить четкие и понятные правила работы для чиновников и предпринимателей. Для этого планируется создание бесплатной городской газеты, проведение регулярных круглых столов с предпринимателями, а также поддержка молодых семей, включая обеспечение бесплатных мест в детских садах.
Среди ключевых проектов — строительство новой школы в Ийдла, возобновление работы детского лагеря в Куртна, а также строительство нового здания Школы искусств и Центра творчества и досуга в Ахтме. Кроме того, будет реализован ряд конкретных проектов по реновации парков и пешеходных зон. В частности, в Ахтме планируется создание нового парка отдыха.
Ледовая арена получит современную систему вентиляции и удобную парковку, что значительно улучшит условия для посетителей и спортсменов.
Городу необходимы современные и комфортные общественные пространства, которые напрямую влияют на качество жизни горожан. И это лишь часть запланированных инициатив.
В своей речи в городском собрании перед голосованием вы говорили, что будете стремиться увеличить население Кохтла-Ярве до 40 000 человек. Сейчас оно - около 33 000, население понемногу уменьшается. У прошлого мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело была идея раздавать землю под строительство домов для новых жителей. Еще один бывший мэр Тоомас Наэль считал, что нужно заниматься городской средой и услугами, чтобы удержать здесь людей. Какие у вас идеи на этот счет? Где вы думаете взять еще 7000 человек?
Да, для стабильного развития города необходимо ставить перед собой смелые и долгосрочные цели. Важно не только остановить сокращение численности населения, но и обеспечить приток новых жителей. Это сложная и непростая задача, однако ее необходимо решать последовательно и системно.
Требуется создать условия строительства доступного жилья для молодых семей, обеспечить доступность детских садов, формировать современную и комфортную городскую среду, повысить качество образования, а также развивать разнообразные кружки и секции по интересам для детей и молодежи.
Бывшие мэры, безусловно, поднимают важные и правильные вопросы, и в этом направлении нам необходимо двигаться более активно и целенаправленно. При этом существуют и другие пути развития.
Вы - доктор экономических наук, если я не ошибаюсь. Что вы думаете об экономике Кохтла-Ярве? Каковы слабые и сильные стороны и главное - каковы перспективы?
Точнее, кандидат экономических наук. Сильные стороны экономики Кохтла-Ярве - прежде всего, это промышленный потенциал. Город остается важным центром сланцевой химии и энергетики, обладая исторически сложившейся инфраструктурой и квалифицированными кадрами.
Второе важное преимущество - логистика и географическое положение. Кохтла-Ярве расположен в самом сердце Ида-Вирумаа, имеет удобные транспортные связи и находится вблизи портов и ключевых магистралей.
Третья сильная сторона - человеческий капитал. В городе живут трудолюбивые люди с сильными инженерными, техническими и рабочими традициями, а также высоким уровнем образования в технических сферах.
Дополнительным преимуществом является наличие свободных промышленных площадок и доступная стоимость недвижимости, что делает город более привлекательным для бизнеса по сравнению с Таллинном.
Совместно с Инвестиционным агентством Ида-Вирумаа планируется строительство нового современного жилого квартала, что повысит качество городской среды и привлекательность города для специалистов и инвесторов.
Основной проблемой остается демографическая ситуация и отток молодежи. Население стареет, а наиболее активная и образованная молодежь уезжает в Таллинн или за границу в поисках лучших возможностей.
Перспективы Кохтла-Ярве напрямую зависят от способности диверсифицировать экономику, превращая существующие вызовы в новые возможности. Одним из перспективных направлений является использование географического положения города для создания современных складских и дистрибьюторских центров, обслуживающих как Эстонию, так и международные транзитные потоки.
Ключевую роль в будущем развитии играет поддержка малого и среднего бизнеса, поскольку именно он способен создать новые рабочие места за пределами традиционных отраслей.
Я убежден, что добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия, так как она обеспечивает рабочие места для тысяч жителей Ида-Вирумаа и способствует стабильному экономическому развитию страны. При этом современные технологии позволяют сделать сланцевые электростанции значительно более экологичными и соответствующими современным требованиям по охране окружающей среды.
Что конкретно городские власти должны делать, чтобы экономическая ситуация улучшилась?
Активно работать с государством и ЕС. Городская управа должна стать главным лоббистом интересов Кохтла-Ярве в Таллинне и Брюсселе, добиваясь привлечения целевых инвестиций в инфраструктуру и создание новых производств. Необходимо наладить более тесное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой, у которой есть отдельный филиал в Ида-Вирумаа. Насколько мне известно, Палата активно занимается поиском и развитием перспективных деловых контактов не только в пределах ЕС, но и за его пределами — в США, странах Средней Азии, арабского мира и в Индии.
Такое партнерство позволит привлечь в Кохтла-Ярве новых инвесторов, экспортно-ориентированные компании и международные проекты, а также расширить присутствие местного бизнеса на внешних рынках.
Город должен перестать быть пассивным наблюдателем собственной судьбы и стать активным предпринимателем.
Экономика начинается с качества жизни. Чтобы привлечь и удержать людей и бизнес, необходима комплексная программа реновации городских районов, развитие современной вело- и пешеходной инфраструктуры, а также качественное образование, культурa и досуг. Красивый, удобный и безопасный город сам по себе становится инвестиционным активом.
Город должен перестать быть пассивным наблюдателем собственной судьбы и стать активным предпринимателем, создающим условия, в которые выгодно и приятно вкладывать средства, силы и жизнь.
Расскажите о себе: где вы родились, выросли, учились?
Да, я парень столичный. Моя мама была прима-балериной Национальной оперы, отец — тренер в боксерском клубе.
Службу я прошел в танковых войсках, в звании старшего сержанта. Я окончил несколько высших учебных заведений — в Таллинне, Москве и Санкт-Петербурге.
Сегодня я с радостью слежу за успехами моей дочери Виктории: она получила степень магистра в Эстонской академии художеств. Совсем недавно у нее проходили съемки в Кохтла-Ярве.
- Макс Каур с дочерью Викторией.
Foto: Из личного архива Макса Каура
За последние годы вы работали в нескольких городах и волостях, которые расположены довольно далеко друг от друга. Где вы живете или вы постоянно переезжаете с места на место?
Да, я всегда живу там, где работаю.
Переедете ли вы теперь в Кохтла-Ярве? Если да, то какой район вам больше по душе?
Да, я, конечно, живу в Кохтла-Ярве, хожу пешком по городу по делам — в магазин, в парикмахерскую. Новые очки, например, заказал в торговом центре Vironia.
Мои любимые места в городе — городской парк и центральная аллея, Культурный центр в районе Ярве, центральная площадь Ахтме, парк Кохтла-Ярве в Ору и Дом культуры в Сомпа.
Перед голосованием, на котором вас избрали мэром, оппозиция ставила вам в упрек то, что вы занимали руководящие посты то в одном, то в другом самоуправлении. Вас даже назвали политическим туристом. Расскажите читателям, кем и где именно вы работали последние годы?
Я постоянно проживаю в Ида-Вирумаа на протяжении восьми лет. За эти годы я работал в самоуправлениях, соседних с Кохтла-Ярве — в Люганузе и Йыхви. Как известно, Йыхви в свое время был частью города Кохтла-Ярве.
Пусть оппозиция сначала посмотрит на себя: бывший мэр Казело пришел в Кохтла-Ярве непосредственно из Таллинна. А если взглянуть на путь Катри Райк, то он вообще пролегает по маршруту Тарту — Таллинн — Нарва.
Моя связь с Кохтла-Ярве началась еще тогда, когда я работал помощником Эдгара Сависаара, поэтому я лично знаю многих политиков города. Кроме того, будучи проректором Института экономики и управления, я курировал Ида-Вирумаа, что позволило мне хорошо познакомиться с чиновниками и предпринимателями Кохтла-Ярве.
Все это и привело к тому, что мне было предложено занять должность мэра Кохтла-Ярве. Если смотреть шире, то задачи и вызовы у всех самоуправлений Ида-Вирумаа примерно одинаковые.
Почему вы баллотировались на последних муниципальных выборах в Нарва-Йыэсуу и решили остаться там депутатом, параллельно с постом мэра в Кохтла-Ярве?
В Нарва-Йыэсуу необходимо было обновить и укрепить партийный список. Для меня было честью заняться этими вопросами.
Подобные ситуации, конечно, случаются. Нарва-Йыэсуу — жемчужина у моря, курорт, город Северянина и Петра I, и было честью принять там мандат народного представителя.
В Эстонии нередки ситуации, когда мэры одновременно являются членами советов других самоуправлений — это нормальная и законная практика. Тем более что оба города входят в один союз самоуправлений Ида-Вирумаа и реализуют совместные проекты в социальной сфере.
Вы ведь член Центристской партии очень давно, были советником Эдгара Сависаара больше 20 лет назад. И, насколько я понимаю, на все муниципальные должности вас выдвигала Центристская партия. Партия использует вас как “пожарную команду” или вам самому интересно работать в разных городах?
Прежде всего, это вопрос ответственности и доверия. Я действительно уже много лет служу Центристской партии. Моя политическая и управленческая карьера в местном самоуправлении достаточно продолжительна. Меня избирали депутатом в разных городах, я входил в руководство пяти самоуправлений — необходимый опыт у меня есть. Остальные оценки оставляю другим.
Поэтому для меня это решение не было ни неожиданным, ни требующим долгих раздумий. Возможно, для журналистов оно стало сюрпризом, но для Центристской партии в Ида-Вирумаа это логичный и взвешенный шаг.
Буквально накануне вашего избрания три политика из Кохтла-Ярве были наказаны судом за коррупцию в интересах ныне покойного Николая Осипенко. И суд еще не завершен, возможны новые приговоры. Много лет Осипенко был, пожалуй, самым важным человеком в городе. Как вы думаете, почему сложились такие коррупционные отношения? И как не допустить новых случаев?
Мне сложно комментировать прошлые события — в большей степени я отвечаю за будущее.
В последние годы в Кохтла-Ярве наблюдается стабильное развитие. Вместе с тем, считаю необходимым регулярно проводить специальные информационные дни с участием правоохранительных органов, чтобы повышать правовую осведомленность и предотвращать возможные ошибки в дальнейшем.
Важно повышать уровень информированности как чиновников и депутатов, так и руководителей подведомственных муниципальных предприятий. Подход к работе должен быть прозрачным и принципиальным. Крайне важно, чтобы все решения принимались в интересах города и его жителей, а не отдельных групп или частных интересов.
Моя работа будет открытой. Принцип презумпции невиновности имеет ключевое значение, а власть в демократическом обществе всегда основана на доверии.
Новый мэр Кохтла-Ярве - это публичный политик или же старательный исполнитель, а вся городская политика вершится в городском собрании?
Для Эстонии является естественным, что городское собрание стоит выше городской управы. Так же естественно и то, что мэр служит городскому собранию и жителям города.
Центристская партия получила в Кохтла-Ярве мандат доверия избирателей и, как следствие, определяет политический курс города.
Соответственно, Сергей Лопин как лидер Центристской партии в Кохтла-Ярве и председатель Городского собрания задает политический тон и формулирует стратегические задачи, которые городская управа и мэр обязаны реализовывать на практике.
