Назад 08.01.26, 09:31 Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Об этом сообщил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.

Foto: AP/Scanpix

По словам Грэма, Дональд Трамп «дал зеленый свет» законопроекту, который позволяет применять санкционные меры в отношении Китая, Индии, Бразилии и других государств, приобретающих энергоносители у России. Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в своем микроблоге X в четверг, 8 января, передает DW.

Речь идет о документе, разработанном Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричард Блюментал и рядом других законодателей. Законопроект был представлен в апреле 2025 года и на сегодняшний день, по словам его авторов, заручился поддержкой более 80 сенаторов. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Комментируя инициативу, Грэм заявил, что ее принятие было бы своевременным. По его словам, «Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных». Сенатор также подчеркнул: «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть, давая топливо путинской военной машине».

Грэм ожидает, что голосование по законопроекту может состояться в Конгрессе США уже в начале следующей недели. При этом агентство Reuters напоминает, что лидеры республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей ранее не спешили выносить инициативу на голосование. Это объяснялось тем, что Дональд Трамп предпочел ввести повышенные таможенные пошлины на товары из Индии, которая является вторым по величине покупателем российской нефти в мире после Китая.

В ноябре 2025 года Reuters также сообщало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Трамп готов подписать соответствующий закон при условии, что его формулировки позволят президенту сохранить контроль над механизмом введения санкций.

США прекращают участие в десятках международных структур

Президент США Дональд Трамп также подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Об этом в среду, 7 января, сообщается в публикации Белого дома в микроблоге X.

Согласно документу, США прекращают членство в 31 организации, действующей под эгидой Организация Объединенных Наций, а также в 35 структурах, не входящих в систему ООН. В сообщении Белый дом указывается, что все эти организации, по оценке администрации, «больше не служат интересам США».

Полный перечень структур, из которых выходит страна, опубликован на официальном сайте Белого дома. В него, в частности, входят Украинский научно-технологический центр, созданный для содействия нераспространению оружия массового поражения, Венецианская комиссия, Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, Фонд демократии ООН и ряд других организаций.

В заявлении госсекретаря США Марко Рубио, посвященном этому решению, отмечается, что администрация Дональда Трампа сочла организации, членство в которых прекращается, «растратными, неэффективными, вредными», «плохо управляющимися», «избыточными» либо «представляющими угрозу нашему государственному суверенитету, свободам и всеобщему процветанию».