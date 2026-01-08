Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 500−0,34%6 920,93
  • DOW 30−0,94%48 996,08
  • Nasdaq 0,16%23 584,28
  • FTSE 100−0,74%10 048,21
  • Nikkei 225−1,63%51 117,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,03
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 500−0,34%6 920,93
  • DOW 30−0,94%48 996,08
  • Nasdaq 0,16%23 584,28
  • FTSE 100−0,74%10 048,21
  • Nikkei 225−1,63%51 117,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,03
  • 08.01.26, 09:31

Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против стран, продолжающих закупать российскую нефть. Об этом сообщил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
  • Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
  • Foto: AP/Scanpix
По словам Грэма, Дональд Трамп «дал зеленый свет» законопроекту, который позволяет применять санкционные меры в отношении Китая, Индии, Бразилии и других государств, приобретающих энергоносители у России. Соответствующее сообщение сенатор опубликовал в своем микроблоге X в четверг, 8 января, передает DW.
Речь идет о документе, разработанном Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричард Блюментал и рядом других законодателей. Законопроект был представлен в апреле 2025 года и на сегодняшний день, по словам его авторов, заручился поддержкой более 80 сенаторов. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Комментируя инициативу, Грэм заявил, что ее принятие было бы своевременным. По его словам, «Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных». Сенатор также подчеркнул: «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть, давая топливо путинской военной машине».

Статья продолжается после рекламы

Грэм ожидает, что голосование по законопроекту может состояться в Конгрессе США уже в начале следующей недели. При этом агентство Reuters напоминает, что лидеры республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей ранее не спешили выносить инициативу на голосование. Это объяснялось тем, что Дональд Трамп предпочел ввести повышенные таможенные пошлины на товары из Индии, которая является вторым по величине покупателем российской нефти в мире после Китая.
В ноябре 2025 года Reuters также сообщало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Трамп готов подписать соответствующий закон при условии, что его формулировки позволят президенту сохранить контроль над механизмом введения санкций.
США прекращают участие в десятках международных структур
Президент США Дональд Трамп также подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Об этом в среду, 7 января, сообщается в публикации Белого дома в микроблоге X.
Согласно документу, США прекращают членство в 31 организации, действующей под эгидой Организация Объединенных Наций, а также в 35 структурах, не входящих в систему ООН. В сообщении Белый дом указывается, что все эти организации, по оценке администрации, «больше не служат интересам США».
Полный перечень структур, из которых выходит страна, опубликован на официальном сайте Белого дома. В него, в частности, входят Украинский научно-технологический центр, созданный для содействия нераспространению оружия массового поражения, Венецианская комиссия, Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, Фонд демократии ООН и ряд других организаций.
В заявлении госсекретаря США Марко Рубио, посвященном этому решению, отмечается, что администрация Дональда Трампа сочла организации, членство в которых прекращается, «растратными, неэффективными, вредными», «плохо управляющимися», «избыточными» либо «представляющими угрозу нашему государственному суверенитету, свободам и всеобщему процветанию».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.01.26, 16:35
США объявили о захвате танкера под российским флагом
Второе судно захвачено
Европейское командование вооруженных сил США объявило о захвате танкера Marinera, которое шло под российским флагом и было связано с венесуэльской нефтью. Судно нарушало санкции, сообщило командование.
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Новости
  • 18.12.25, 16:27
Сасси: подсанкционная российская нефть ожидает выхода на рынок
Цена сырой нефти на мировом рынке впервые с начала войны в Украине опустилась ниже 60 долларов США за баррель, что связано с уверенным оптимизмом относительно того, что при содействии США в ближайшее время удастся достичь соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси.
Подсказка
  • 22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
Расчеты с российскими партнерами будут подвергаться усиленному мониторингу и контролю. Нельзя исключить, что некоторые банки также откажутся от посредничества в платежах или изменят свои условия, предупреждает Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
2
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
3
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
4
Подсказка
  • 06.01.26, 17:38
Налоговые ставки в 2026 году
5
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
6
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца

Последние новости

Новости
  • 08.01.26, 10:02
В прошлом году инфляция составила 4,8%. Лидируют в росте продукты питания
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
Новости
  • 07.01.26, 18:45
Rimi приобрела поставщика складских услуг
Новости
  • 07.01.26, 18:23
«Из „Ванемуйне“ силой делают „Эстонию“». В эстонской театральной среде назревает конфликт
Новости
  • 07.01.26, 17:03
Дорогостоящие ошибки на строительном объекте: «Рынок знает, каких договоров стоит опасаться»
Новости
  • 07.01.26, 17:00
Маркус Виллиг начал проявлять интерес к бизнесу уже в детском саду: «Я продавал Lego и косил газоны»

Сейчас в фокусе

Дмитрий Липявко (слева) с партнером и представителем правительства Ханты-Мансийска во время подписания меморандума о сотрудничестве в 2019 году.
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Одна из станций, оператором которой является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA, образованная после национализации отрасли в 1976 году. Вторая национализация, проведенная Уго Чавесом, привела нефтяную отрасль к деградации, убеждены эксперты Райво Варе и Михаил Крутихин.
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
После сообщения о том, что Раунo Ойдрам закрывает ювелирный магазин Gold of Saints, хлынул поток заказов. «Я понял, что не могу так просто выбросить стиль и историю, ради которых я и начал делать украшения», – признал Ойдрам.
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
Атсо Матсалу был владельцем Puukeskus почти десять лет, а в компании в общей сложности проработал 25 лет. Для него было важно, чтобы вместо какого-нибудь инвестиционного фонда собственниками стали эстонцы, которые хотят развивать компанию.
Новости
  • 07.01.26, 14:49
«Я работал под руководством фондов – мне не понравилось». Владелец Puukeskus продает бизнес генеральному директору
Офис Telia в Мустамяэ.
Новости
  • 07.01.26, 11:34
Telia сократит до 50 сотрудников
обновлено
Налоговые ставки в 2026 году
Подсказка
  • 06.01.26, 17:38
Налоговые ставки в 2026 году
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026