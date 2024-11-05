Назад 05.11.24, 14:23 Риск-менеджер: э-резидентство должно стать знаком качества безопасного предпринимательства Ключевым фактором для поддержания успеха программы э-резидентства стал поиск баланса между повышением привлекательности бизнес-среды Эстонии и управлением рисками, считает риск-менеджер программы Оскар Ыун.

Риск-менеджер программы э-резидентства Оскар Ыун.

С момента создания программы э-резидентства в конце 2014 года Эстония выдала национальную цифровую идентичность 118 000 иностранцам из 185 стран. В настоящее время действуют более 59 000 цифровых ID-карт э-резидентов с пятилетним сроком действия. Владельцы этих карт – цифровые поселенцы Эстонии, которым предоставлен безопасный доступ к передовым электронным услугам страны. Это позволяет им подписывать документы в цифровом виде, недорого и удобно начинать бизнес и управлять глобальной предпринимательской деятельностью, независимо от физического местоположения. Больше всего э-резидентов с действующими цифровыми ID из Испании, Украины и Германии.

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