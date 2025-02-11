«На этом рынке полный хаос»: консультант о стройках Эстонии

У нашей компании, занимающейся строительным консультированием, стало немного меньше заказов на надзор, что понятно – количество строек сейчас снижается. Но параллельно с этим растет число обращений за экспертизой качества работ. Это означает, что заказчики недовольны результатом – качество работ падает, в том числе из-за того, что на рынке действует много неквалифицированных строителей, а также откровенно серых фирм, которые, например, не оформляют сделки (ДВ рассказывали о Евгении Лыткине, претензии к которому имеют не менее десятка человек
). На этом рынке творится полный хаос!