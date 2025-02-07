Делов-то: приговор для центристов, отключат ли в Эстонии свет, как Европе сохранить конкурентоспособность
В очередном выпуске «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают сложности у Центристской партии перед муниципальными выборами, забуксовавший «зеленый поворот», вошедший в резонанс с поворотом политики вправо, свежие идеи Дональда Трампа и другие новости недели.
Центристская партия накануне выборов – без денег, без союзников и с репутацией коррупционеров. Госсуд оставил в силе обвинительный приговор в деле Porto Franco, и теперь партия должна выплатить около миллиона евро. Это конец или шанс для обновления? Где выход – переформатирование под новую политическую силу, ставка на русскоязычный электорат или полный крах?
Городской глава Осиновский теперь критикует Кылварта. Но и новая таллиннская власть уже расставляет своих людей и увеличивает число чиновников. Так ли уж они отличаются от предшественников?
Энергетический День Х. Десинхронизация энергосистемы Балтийских стран с Россией уже завтра, и в некоторых магазинах смели с полок канистры с водой. А есть ли вообще повод к беспокойству?
Ветряки, политика и долгосрочные планы. Почему коалиция не смогла согласовать условия тендеров на строительство ветропарков? Государство обещает покрывать убытки разработчиков, но если прибыли окажутся высокими, часть вернется в бюджет. Выглядит неплохо, но где подвох? Не окажется ли в итоге, что «зеленый поворот» скоро отменят в целом, и мы останемся с недостроенными мельницами?
Европа в поисках козырей. Пока китайцы тестируют свое «второе солнце» – термоядерный реактор, а США лидируют в скорости принятия решений, Европа продолжает тормозить. Политические процессы ЕС безнадежно медленные, но хватит ли у него времени на реформы, или он проиграет гонку?
Дональд Трамп и планы принудительного расселения Газы. Хочет ли нынешний президент войти в историю? И в чем с ним не согласен многоопытный Уинстон Черчилль? И не перевешивают ли риски всю пользу от стремительной рубки Гордиева узла на Ближнем Востоке?
Гранты на стопе. Новый хозяин Белого дома заморозил международную помощь от USAID и, похоже, склонен ее отменить. Решение бьет в том числе по Европе, а кое-где на востоке – злорадно хихикают.
Ярослав Тавгень беседует об отношениях ЕС с командой Трампа вообще и «бролигархами» Кремниевой долины в частности с депутатом Рийгикогу от СДПЭ Раймондом Кальюлайдом.
Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты ДВ обсуждают риски того, что эстонская электросеть отключится от электросети России (та самая BRELL). Хватит ли нам электричества? Или будут отключения? Рост цен на отопление: что делать жителям Ида-Вирумаа? Нужно ли прекратить повышать пенсии? И какой кризис грозит Эстонии в связи с этим? Что думает Трамп о войне с Украиной? В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина.
«Отечество» не в опасности, а вот журналистика? С этической точки зрения ситуация в некоторых редакциях вызывает вопросы, но читателю как будто все равно. «Все говорят: "хотим больше про культуру", а сами читают попсу». Дорогой читатель, а ты согласен с такой характеристикой?
Мошенники развиваются, пока ты залипаешь на сериалы. Поезд из Таллинна в Вильнюс – долго, дорого и неудобно. Зачем нужен такой проект? Илон Маск – богатый панк или ультраправый интернет-тролль? Зачем он вмешивается в выборы Германии, Великобритании и Франции? Начнет ли президент США Дональд Трамп три новых войны, заберет ли Гренландию или просто вторгнется Мексику? Что делать с теми, кто выманивает миллионы евро у жителей Эстонии? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.