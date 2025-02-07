Назад 07.02.25, 17:11 Делов-то: приговор для центристов, отключат ли в Эстонии свет, как Европе сохранить конкурентоспособность В очередном выпуске «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают сложности у Центристской партии перед муниципальными выборами, забуксовавший «зеленый поворот», вошедший в резонанс с поворотом политики вправо, свежие идеи Дональда Трампа и другие новости недели.

Foto: Алена Ценно

Центристская партия накануне выборов – без денег, без союзников и с репутацией коррупционеров. Госсуд оставил в силе обвинительный приговор в деле Porto Franco, и теперь партия должна выплатить около миллиона евро. Это конец или шанс для обновления? Где выход – переформатирование под новую политическую силу, ставка на русскоязычный электорат или полный крах?

Городской глава Осиновский теперь критикует Кылварта. Но и новая таллиннская власть уже расставляет своих людей и увеличивает число чиновников. Так ли уж они отличаются от предшественников?

Энергетический День Х. Десинхронизация энергосистемы Балтийских стран с Россией уже завтра, и в некоторых магазинах смели с полок канистры с водой. А есть ли вообще повод к беспокойству?

Ветряки, политика и долгосрочные планы. Почему коалиция не смогла согласовать условия тендеров на строительство ветропарков? Государство обещает покрывать убытки разработчиков, но если прибыли окажутся высокими, часть вернется в бюджет. Выглядит неплохо, но где подвох? Не окажется ли в итоге, что «зеленый поворот» скоро отменят в целом, и мы останемся с недостроенными мельницами?

Европа в поисках козырей. Пока китайцы тестируют свое «второе солнце» – термоядерный реактор, а США лидируют в скорости принятия решений, Европа продолжает тормозить. Политические процессы ЕС безнадежно медленные, но хватит ли у него времени на реформы, или он проиграет гонку?

Дональд Трамп и планы принудительного расселения Газы. Хочет ли нынешний президент войти в историю? И в чем с ним не согласен многоопытный Уинстон Черчилль? И не перевешивают ли риски всю пользу от стремительной рубки Гордиева узла на Ближнем Востоке?

Гранты на стопе. Новый хозяин Белого дома заморозил международную помощь от USAID и, похоже, склонен ее отменить. Решение бьет в том числе по Европе, а кое-где на востоке – злорадно хихикают.

Ярослав Тавгень беседует об отношениях ЕС с командой Трампа вообще и «бролигархами» Кремниевой долины в частности с депутатом Рийгикогу от СДПЭ Раймондом Кальюлайдом.