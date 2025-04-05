Пеэтер Луйкмел: логично было бы целенаправленно наносить ущерб интересам США

В США объявлен «день освобождения», и, судя по лихорадке на рынках, это может быть праздник со слезами на глазах. Пошлины розданы всем – кроме разве что России, Кубы и Северной Кореи (что бы это значило?). Эстония и Еврокомиссия призывают выступить единым фронтом, пока союзники ищут партнеров в Центральной Азии. Все это и многое другое журналисты ДВ обсуждают в свежем выпуске подкаста «Делов-то».