Пеэтер Луйкмел: логично было бы целенаправленно наносить ущерб интересам США
Руководитель направления денежно-кредитной политики и внешней экономики Банка Эстонии Пеэтер Луйкмел считает, что торговая война с США может в определенной степени принести Европе и выгоду. В целом же в такой войне много проигравших.
Руководители технологических гигантов США пока могут вздохнуть с облегчением – торговая война не затронула сектор услуг. Foto: Zumapress/Scanpix
«Вероятнее всего, сильнее всего пострадают страны, которые экспортируют в богатые государства, используя преимущество дешевой рабочей силы. Что там начнет происходить – трудно сказать. Однозначно – политическая нестабильность», – заявил Луйкмел в передаче «Äripäeva arvamusliider».
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