Китай вводит ответные тарифы. Рынки продолжили падение

Китай объявил о введении дополнительных тарифов в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом на этой неделе.
- Рынки продолжают падение второй день подряд. За два дня индексы США потеряли уже более 7%. Foto: Pixabay
Министерство торговли Китая заявило в пятницу, что тарифы на все импортируемые из США товары будут введены с 10 апреля, на следующий день после вступления в силу «ответных» тарифов США.
В пятницу Китай также объявил о запрете на экспорт семи видов редкоземельных металлов и добавил американские технологические компании, включая производителей дронов Skydio и Brinc Drones, в свой список «ненадежных субъектов», который запрещает китайским поставщикам продавать им компоненты.
Глобальные фондовые рынки отреагировали очередным падением: все три основных американских индекса падают на премаркете на 4%, европейский индекс Stoxx 600 почти на 5%. За день до этого рынки пережили худшую торговую сессию с 2020 года.
Пекин осудил новые пошлины США как «типичный односторонний агрессивный шаг, который не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам Китая».
Торговая война разворачивается в непростой момент для лидера Китая Си Цзиньпина. Экономика страны, которая опирается на экспорт, продолжает переживать спад в секторе недвижимости и дефляцию.
Пекин оказался в числе главных мишеней «ответных» тарифов, о которых Трамп объявил в среду. Новые тарифы были введены в дополнение к 20-процентным тарифам, которые были введены ранее. Общий размер тарифов на китайский экспорт в США таким образом вырастет до более чем 60%, чем угрожал Трамп во время предвыборной кампании и что Пекин ранее считал наихудшим сценарием.
Действия Трампа по введению высоких тарифов в отношении торговых партнеров США по всему миру привели к судорогам на рынках. В четверг акции на Уолл-стрит потеряли около 2,5 трлн рыночной стоимости, а весь рост доллара после выборов в США был сведен на нет.
В пятницу падение продолжилось, и индекс FTSE 100 упал на 2,6%, а немецкий индекс Dax – на 4,6%.
Инвесторы устремились в казначейские облигации США, в результате чего их доходность за день упала на 0,15 процентных пункта до уровня чуть ниже 3,9%, самого низкого с начала октября.
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