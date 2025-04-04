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  • 04.04.25, 18:08

Делов-то: торговая война, пошлины Трампа и ответный удар Европы – мир вразнос?

В США объявлен «день освобождения», и, судя по лихорадке на рынках, это может быть праздник со слезами на глазах. Пошлины розданы всем – кроме разве что России, Кубы и Северной Кореи (что бы это значило?). Эстония и Еврокомиссия призывают выступить единым фронтом, пока союзники ищут партнеров в Центральной Азии. Все это и многое другое журналисты ДВ обсуждают в свежем выпуске подкаста «Делов-то».
Свободная торговля? До свидания!
  • Свободная торговля? До свидания! Foto: Алена Ценно
Новые тарифы для международной торговли с США, анонсированные Дональдом Трампом 2 апреля, стали центральной темой для дискуссий даже для людей, далеких от макроэкономики, – как минимум это повод для шуток про «торговую войну с пингвинами». А уж для политиков и экономистов и вовсе настало горячее время. А что о новом раунде тарифного противостояния думают собравшиеся в студии Ярослав Тавгень, Алексей Шишкин и главред ДВ Олеся Лагашина?
ЕС, и в том числе Эстония, еще только ищет ответ на введенные президентом США пошлины. А еще – ищет новых партнеров, в том числе в Центральной Азии, где в Самарканде стартовал саммит ЕС и центральноазиатских стран. Это первый такой саммит в истории. Есть ли перспективы у такого сотрудничества, и не помешает ли ему влияние России?
Цены на нефть опускаются на фоне ожидания спада в мировой экономике. Но могут и взлететь – в Персидском заливе вновь неспокойно, и Вашингтон, и даже Париж говорят о потенциальной военной операции против Тегерана. Обсуждаем, какие факторы толкают черное золото и вверх, и вниз.
Какой поп, таков и приход? И в покое приходы, похоже, не оставят. В Рийгикогу готовятся принять новую редакцию Закона о церквях и приходах. Если 9 апреля парламент проголосует за поправки, ЭПЦМП должна будет в течение двух месяцев либо подчиниться, либо свернуть свою деятельность, а ее имущество будет конфисковано в пользу государства. Одобрят законопроект или нет? И что будет после? Журналисты предлагают версии, а еще обсуждают шаги МВД на ниве коммуникации, сделанные с медвежьей грацией.
«Не верьте в глубинное государство – вы мешаете ему работать!». Тем временем полиция Эстонии расследует дело о возможном незаконном финансировании партии «Отечество», а во Франции суд уже лишил лидера местных ультраправых возможности избираться на руководящие должности. Что это, козни «глубинного государства» против лидеров оппозиции или рутинная работа органов правопорядка? А на результаты выборов эти процессы повлияют?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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