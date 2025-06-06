Делов-то: Россию затянула «Паутина», а проект шоссе до Нарвы завалился в кювет

На горизонте не просматривается ни международной безопасности, ни четырехполосного шоссе от Йыхви до Нарвы, ни сокращения рабочей недели до четырех дней. Зато ясно виден расцвет технологии военных беспилотников, а еще проект АЭС в Эстонии получил новое дыхание. Обсуждаем главные темы недели в подкасте «Делов-то».
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.
Служба безопасности Украины провела в РФ операцию «Паутина», успешно атаковав на аэродромах (в том числе в далекой Сибири!) дронами стратегическую авиацию противника. Означает ли это, что теперь с помощью технологий даже у меньшего по размеру и населению государства есть шанс противостоять более крупному и влиятельному? И как это меняет перспективы Эстонии?
Готова ли медленная и склонная к бюрократии Европа к «дроновой революции»? И какие риски ей предстоит обойти на пути к технологическому прорыву в военном деле?
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Частный бизнес проспонсировал дальнейшую работу Fermi Energia
— организации, лоббирующей постройку в Эстонии атомной электростанции. Среди инвесторов — Олег Гросс и Тийт Пруули. Снова обсуждаем, нужна ли нашей стране АЭС, а еще стоит ли спрашивать у граждан разрешения на строительство столь специфической штуковины? Ведь едва ли большинство участников потенциального референдума как следует разберутся о чем речь.
Не стоит ли бизнесу вовсе отказаться от поддержки политических партий, инвестируя вместо этого деньги, в проекты, которые они поддерживаю? Может тогда вместо голых обещаний мы получим что-то более реальное, а жертвователи смогут голосовать точечно, а не за весь «идеологический пакет» сразу?
Четырехполосное шоссе от Йыхви до Нарвы в новом коалиционном договоре не упоминается. Хотя партия Реформ прежде десятилетиями обещала его проложить. Это как-то связано с увеличившейся угрозой с востока? Или в казне просто слишком много дырок? И значит ли это что на инфраструктурных инвестициях в Ида-Вирумаа поставлен крест?
В течение последних трех лет IT-компания Scoro активно продвигала идею четырехдневной рабочей недели как в Эстонии, так и на международной арене. Теперь она же прекращает эксперимент и сокращает сотрудников
. Но мечта о том, чтоб работать меньше дней в неделю — жива. Что это, утопия или реальность?
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