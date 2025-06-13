Делов-то: как решить квартирный вопрос? «Эстонские преступники – самые лучшие»?

В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Äripäev и ДВ Полина Волкова и Алексей Шишкин.
В ночь с четверга на пятницу Израиль нанес разрушительные удары по объектам иранской ядерной и ракетных программ, а также по жилищам высокопоставленных военных и полицейских чинов в Тегеране. «Силовой блок» Исламской республики оказался в значительной степени обезглавлен. Что это, излишняя эскалация или разумная предосторожность? И стали ли мы ближе к Третьей мировой войне?
Эстония планирует сдавать в аренду свои тюрьмы под размещение шведских заключенных. Удачный ли это это способ пополнить государственный бюджет? В Рийгикогу споры не утихают – оппозиция требует даже отставки министра юстиции Лийзы-Ли Пакоста, обнародовавшей нашумевший план. Не претит ли стране IT и стартапов заниматься сдачей в аренду тюремных камер? И как насчет безопасности местных жителей и соблюдения прав человека?
Перед муниципальными выборами «квартирный вопрос» в столице будоражит умы. Правда ли, что молодежь не может позволить себе жить в Таллинне? Нет ли угрозы появления в городе неблагополучных кварталов-гетто? Может быть, ответом станет массовое строительство муниципального жилья? Обсуждаем проблемы, а Алексей Шишкин злится на городских чиновников, которые, кажется, заблудились в трех соснах.
На горизонте не просматривается ни международной безопасности, ни четырехполосного шоссе от Йыхви до Нарвы, ни сокращения рабочей недели до четырех дней. Зато ясно виден расцвет технологии военных беспилотников, а еще проект АЭС в Эстонии получил новое дыхание. Обсуждаем главные темы недели в подкасте «Делов-то».
Рост налогов эстонской экономике пока не помогает. Быть может, экономика неправильная? Или дело в чем-то другом? Система сдержек и противовесов – штука необходимая, но инструкция к ней, похоже, у всех разная. Копить или не копить на пенсию? Если ненароком взяли да накопили, то остерегайтесь мошенников. Об этом и другом слушайте в подкасте «Делов-то!».
Правительство на заседании в Нарве дало АЭС «зеленый свет», но путь к дешевой энергии будет долгим. Россия задержала эстонский танкер близ Силламяэ, а депутата от Партии реформ лишили неприкосновенности – не грозит ли это политическим кризисом? Обсуждаем эти и другие новости недели в подкасте «Делов-то!».
Главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, журналист Ярослав Тавгень и ведущий Дмитрий Фефилов обсудили главные события недели и пришли к выводу, что есть простой и действенный способ решить фундаментальные и структурные проблемы страны.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.