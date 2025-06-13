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  • 13.06.25, 16:53

Делов-то: как решить квартирный вопрос? «Эстонские преступники – самые лучшие»?

Новое обострение на Ближнем Востоке, шведских заключенных готовят к отправке в Эстонию, а госсектор и бизнес обмениваются кадрами. Обсуждаем самые горячие темы недели в подкасте «Делов-то!».
Делов-то: как решить квартирный вопрос? «Эстонские преступники – самые лучшие»?
В студии биржевой редактор Дмитрий Фефилов, журналисты Äripäev и ДВ Полина Волкова и Алексей Шишкин.
В ночь с четверга на пятницу Израиль нанес разрушительные удары по объектам иранской ядерной и ракетных программ, а также по жилищам высокопоставленных военных и полицейских чинов в Тегеране. «Силовой блок» Исламской республики оказался в значительной степени обезглавлен. Что это, излишняя эскалация или разумная предосторожность? И стали ли мы ближе к Третьей мировой войне?
Эстония планирует сдавать в аренду свои тюрьмы под размещение шведских заключенных. Удачный ли это это способ пополнить государственный бюджет? В Рийгикогу споры не утихают – оппозиция требует даже отставки министра юстиции Лийзы-Ли Пакоста, обнародовавшей нашумевший план. Не претит ли стране IT и стартапов заниматься сдачей в аренду тюремных камер? И как насчет безопасности местных жителей и соблюдения прав человека?

Статья продолжается после рекламы

Топовые чиновники продолжают мигрировать в частный сектор. Трансферы в обратном направлении тоже случаются. С одной стороны, тут громадный потенциал для сговора и коррупции, с другой – а можно ли без таких переходов обойтись в стране, где все население 1,3 млн? Ответ дает Полина Волкова, только что написавшая на тему громкую статью – на примере бывшего вице-канцлера Министерства климата Каупо Ляэнеранда.
Перед муниципальными выборами «квартирный вопрос» в столице будоражит умы. Правда ли, что молодежь не может позволить себе жить в Таллинне? Нет ли угрозы появления в городе неблагополучных кварталов-гетто? Может быть, ответом станет массовое строительство муниципального жилья? Обсуждаем проблемы, а Алексей Шишкин злится на городских чиновников, которые, кажется, заблудились в трех соснах.
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