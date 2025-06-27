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  • 27.06.25, 16:11

Делов-то: театр в таллиннской мэрии и на мировой арене. Или это все-таки цирк?

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем причины и последствия кризиса в таллиннской мэрии, введение санкций Украины против эстонских предпринимателей, а также королевский прием Трампа в Гааге.
Делов-то: театр в таллиннской мэрии и на мировой арене. Или это все-таки цирк?
На этой неделе политики в мэрии Таллинна успели наговорить столько, что не остается сомнений – коалиция на грани развала. Даже если случится чудо и формально ничего не изменится, бардак, который начался с подачи Партии реформ, будет иметь свои последствия. Например, опасаются, что возвращение центристов к власти в городе может повернуть вспять переход на эстонский язык обучения, с которым и без того опоздали на пару десятилетий. Журналисты ДВ полагают, что в нынешней ситуации это вряд ли целесообразно даже с точки зрения противников реформы.
Если же в целом провести правильную параллель, то ситуация в мэрии Таллинна кажется лишь легким летним водевилем. Так что пусть хоть Сыырумаа будет мэром (хотя лучше не надо), но все лучше, чем, например, Собянин.
Украина ввела санкции против трех эстонских предпринимателей. Что это, беззаконие со стороны государства или действительно есть за что? Тот же Урмас Сыырумаа рекомендует лучше ходить по ресторанам Киева, но не вести там дела.

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Насколько в нынешнем положении Украины, которая уже четвертый год находится в военном положении, тема коррупции актуальна и разрешима? Трудный вопрос, на который мы пытаемся найти ответ.
Королевский прием президента США в Гааге на встрече членов НАТО вызвал неоднозначную реакцию. Чрезмерный пиетет генсекретаря НАТО Марка Рютте, граничащий с лестью и подхалимажем, в итоге спас альянс или же мы наблюдаем возвращение в мировую дипломатию языка общения, от которого успели отвыкнуть?
Выполнят ли партнеры по НАТО обещание довести расходы на оборону до 5% или и это был спектакль для одного зрителя? Можно ли Трампа сравнить с португальским правителем Салазаром, который последние годы жил в вымышленной реальности, или же это мы все вынуждены жить в реальности, которую Трамп навязывает миру?
На эти и другие вопросы мы искали ответы в свежем подкасте «Делов-то!».
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