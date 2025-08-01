Назад 01.08.25, 17:43 Эркки Отс: эстонский авторынок вернулся в советские времена – владельца машины вновь считают кулаком и буржуем «Ситуация на эстонском автомобильном рынке совсем удручающая. Особенно с учетом того, что цель введения автоналога заключалась в переходе на более экологичный транспорт, а на деле мы вернулись в советские времена, когда владельца частного автомобиля считали кулаком и буржуем», – пишет руководитель Bassadone Baltic OÜ в странах Балтии Эркки Отс в свежем годовом отчете Infopank о рынке автопродаж.

Руководитель Bassadone Baltic OÜ в странах Балтии Эркки Отс.

Foto: Рауль Меэ

Если быть до конца честным, то и сравнение с советским временем слишком мягкое. Тогда в деревнях была работа и жизнь, ходили автобусы колхозов и совхозов, общественный транспорт работал в разы лучше. А сейчас в сельской местности без автомобиля выжить невозможно.

С точки зрения налоговой политики автомобиль для жителя деревни – почти что ненужная роскошь. Страдают все – как владельцы автомобилей, с которых налог взимается под угрозой ареста счетов, так и автодилеры, потерявшие почти половину клиентов по сравнению с прошлым годом.

Такого резкого падения на эстонском авторынке в первом полугодии (на 42%) вряд ли можно было ожидать, а, помимо налога на автомобили, по рынку ударила беспрецедентная волна самых разных налогов. Вместо того чтобы дать экономике возможность найти способы компенсировать обрушение восточной торговли и сохранить рабочие места, предприятия и частные лица просто загоняются в банкротство.