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  • 30.04.25, 08:23

Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты

Дилер Volkswagen Aasta Auto Pluss завершил прошлый год с рекордной выручкой, но с 1 января царит тишина — фирма пытается найти выход из ситуации.
У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.
  • У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.
  • Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
«Государство оказало себе медвежью услугу», — сказал владелец компании Тармо Уфферт, комментируя введённый в этом году автоналог. По его словам, в первые месяцы года продажи новых автомобилей в Эстонии упали в среднем на 60 процентов.
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