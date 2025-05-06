Автопродавец: инфраструктурой зарядки для электромобилей должен заниматься свободный рынок

У продаж электромобилей есть огромный потенциал, и причин, которые до сих пор мешали их покупке, становится все меньше, пишет исполнительный директор Veho Eesti Кейо Каазик в отчете о конкуренции Infopank.
- Исполнительный директор Veho Eesti Кейо Каазик.
- Foto: Erakogu
Несомненно, введение с 2025 года нового автомобильного налога серьезно встряхнуло наш авторынок, и после предновогоднего ажиотажа год начался для всех автопродавцов спокойно. Тем не менее в долгосрочной перспективе потребность в личных автомобилях никуда не исчезает, и уже через некоторое время мы ожидаем постепенное восстановление объемов продаж.
Введение налога, вероятно, подтолкнуло многих приобрести авто еще в конце прошлого года, но в конечном итоге автомобиль остается необходимым средством передвижения для многих, и из-за налога от покупки вряд ли кто-то откажется. Скорее, это может стимулировать интерес к более экологичным вариантам транспорта.
Вместо еврорегулирования – свободный рынок
У продаж электромобилей большой потенциал, и прежние барьеры на пути к их приобретению постепенно исчезают. С одной стороны, покупку поощряют налоговые льготы, ценовая разница с обычными автомобилями сокращается, а инфраструктура зарядки уже вполне достаточна для использования электромобилей или подключаемых гибридов в Эстонии.
Поэтому стоит серьезно задуматься, насколько оправдано следование директивам ЕС по энергоэффективности, которые предписывают определенные требования к количеству зарядных пунктов. Установка зарядок через каждые несколько километров – это дорого и зачастую бессмысленно. Вместо директивы ЕС развитие зарядной инфраструктуры должен регулировать свободный рынок.
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